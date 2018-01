Jonas voltou a picar o ponto. Para a semana, tem nas mãos as Chaves do pleno

Começa a ser complicado encontrar palavras para descrever o momento de Jonas no Benfica porque começa a ser complicado encontrar forma de parar a enxurrada de golos do brasileiro ao serviço dos encarnados: ao todo, naquele que foi o sétimo jogo consecutivo a marcar (reforçando o melhor registo pessoal de sempre), o avançado leva 21 golos na Primeira Liga, quase metade dos que foram apontados pelas águias na prova (43) e mais do que metade das 18 equipas da competição (dez).



????????Jonas marcou o 7.º golo ao ????SC Braga em 10 partidas, mas foi o 1.º golo na Pedreira (3 jogos) pic.twitter.com/NT1pMD0Si2 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 13, 2018

Por isso, o nome do internacional anda associado de forma inevitável a recordes. E, na próxima partida, há mais dois que terá para atingir: por um lado, Jonas tentará igualar os oito encontros consecutivos de Óscar Cardozo a marcar, o melhor registo de um jogador do Benfica este século; por outro, terá como missão marcar a quem nunca marcou desde que chegou a Portugal, o Desp. Chaves. Em caso de sucesso, faz o pleno com todas as equipas.

Acrescente-se que, além dos golos e das assistências (é o terceiro jogador com mais passes para golo desde que chegou à Luz, atrás de Pizzi e Gaitán), Jonas terminou também a primeira volta do Campeonato como o jogador com mais remates enquadrados com a baliza por jogo (2.6), à frente de Marega e Aboubakar.

???? INGREDIENTES EXPLOSIVOS Hoje no #SCBSLB:

???? 3 dos 5 jogadores que enquadram mais remates (Jonas, Salvio e Ricardo Horta)

???? 3 dos 5 jogadores que criam mais ocasiões flagrantes (Cervi, Jefferson e Pizzi)#LigaNOS #Gverreiros #VamosBenfica pic.twitter.com/4jIidiQkc4 — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 13, 2018

Em paralelo, o golo que fez o momentâneo 2-0 acabou por contribuir para um outro feito bem mais importante em termos coletivos: o Benfica, que nesta altura tem apenas o Campeonato para jogar, somou a sexta partida seguida sem derrotas, igualando a melhor série da equipa na presente temporada.

????Benfica não perde há 6 jogos consecutivos e iguala a melhor sequência da temporada (primeiros 6 jogos da época): ⭐️ Desde 17 Dez 2017 – 3 vitórias e 3 empates

✅ 5 Ago – 9 Set 2017 – 5 vitórias e 1 empate pic.twitter.com/ifEtiyvwNX — playmakerstats (@playmaker_PT) January 13, 2018

