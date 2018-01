Presidente do Basaksehir revela acordo com FC Barcelona por Arda Turan

O Basaksehir chegou a acordo com o FC Barcelona para um empréstimo do futebolista internacional turco Arda Turan, indicou o presidente do clube Göksel Gümüsdag, em comunicado na página oficial do emblema.

“O Arda Turan reentra hoje no seu país com a camisola laranja [cor do Basaksehir]”, indicou o dirigente, frisando que mais do que uma transferência para o clube é uma contratação para toda a Turquia.

De acordo com a estação pública TRT e o diário Hürriyet o acordo, agora anunciado pelo presidente do Basaksehir, é de época e meia, com mais uma de opção.

Arda Turan, de 30 anos, chegou ao FC Barcelona em 2015, proveniente do Atlético de Madrid, mas nunca se conseguiu impor com regularidade, numa equipa com jogadores como Luís Suarez, Messi e na última época Neymar.

O extremo ainda assim efetuou 25 jogos em 2015/16 (dois golos) e 30 em 2016/2017 (13 golos).

