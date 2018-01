Carlos Cruz há duas semanas internado com cancro no fígado

Carlos Cruz está internado há duas semanas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, com cancro do fígado. A notícia, avançada pela revista Mariana, foi confirmada pelo Jornal de Notícias junto de fonte próxima do antigo apresentador de televisão, que adiantou que Cruz “já está em recuperação”.

Segundo a revista Mariana, citada pelo Jornal de Notícias, Cruz, de 75 anos, tem “um nódulo que ocupa mais de metade do fígado” e o caso é grave. Esta não é a primeira vez que Carlos Cruz é diagnosticado com cancro. No início dos anos 90, o ex-apresentador lutou contra um cancro na garganta.

Carlos Cruz estreou-se na televisão em 1962, com o “TV Motor”. Um dos rostos mais famosos da televisão portuguesa, viu a carreira ser interrompida depois da sua detenção preventiva em 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Condenado a seis anos de prisão por pedofilia, saiu em liberdade condicional no ano passado. Durante o longo processo judicial, Carlos Cruz nunca admitiu a culpa nem mostrou arrependimento, tendo sido esses os motivos que levaram o Tribunal de Execução de Penas a recusar-lhe inicialmente a liberdade condicional.

Em 2016, apenas alguns meses depois de ter sido libertado, lançou uma autobiografia de mais de mil páginas. Uma Vida, editada a 21 de março pela Albatroz, percorre a vida e longa carreira do ex-apresentador, deixando deliberadamente de lado todo o caso Casa Pia.

