De Liverpool a Alvalade, cinco notas que ficam sobre o jogo e a carreira do Sporting

O Sporting conseguiu arrancar da melhor forma a segunda volta do Campeonato, vencendo o Desp. Aves por 3-0 com três golos de Bas Dost. Mas o encontro de Alvalade (e respetivo epílogo) teve mais notas para retirar além da liderança isolada da prova à condição (o FC Porto só joga esta segunda-feira no Estoril). Notas individuais e notas coletivas, com o ponto comum de serem notas positivas para a carreira dos leões na prova.

Já só há três equipas nos dez principais campeonatos europeus sem derrotas. Quando o ano virou, e com pelo menos 15 jornadas disputadas em todas as ligas, sobravam apenas quatro equipas dos principais campeonatos (Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Rússia, Portugal, Ucrânia, Bélgica e Turquia) sem qualquer desaire: Manchester City, Barcelona, FC Porto e Sporting. E se os blaugrana ainda conseguiram dar a volta depois do intervalo (4-2 fora com a Real Sociedad, após o 1-2 no final da primeira parte), os citizens tiveram menos sorte este domingo e acabaram por sofrer o primeiro desaire da Premier em Anfield Road, diante do Liverpool.

Liverpool x Manchester City: 09' – Liverpool 1×0 Man City

40' – Liverpool 1×1 Man City

59' – Liverpool 2×1 Man City

61' – Liverpool 3×1 Man City

67' – Liverpool 4×1 Man City

83' – Liverpool 4×2 Man City

91' – Liverpool 4×3 Man City QUE JOGO, MEUS AMIGOS! ???? pic.twitter.com/3Sebau7CNf — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) January 14, 2018

Bas Dost reforçou uma impressionante eficácia de remate. Mais do que propriamente os golos que marca, e que são muitos, o avançado do Sporting, que fez o sétimo hat-trick como leão, continua com um registo fantástico a nível de eficácia de remate: esta noite, diante do Desp. Aves, disparou cinco vezes e marcou três golos. A média, essa, ronda os 50%, quase o dobro dos homólogos dos rivais Aboubakar (FC Porto) e Jonas (Benfica). Com outra particularidade: por norma, o dianteiro verde e branco não toca mais do que 20 vezes na bola por jogo…

⏰ 30’ | Sporting 0-0 Aves Bas Dost já soma 2 remates e ainda não marcou. Se mantiver a média o próximo é golo#LigaNOS #SCPCDA pic.twitter.com/HTRYK12F9C — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 14, 2018

O dia em que Jardel voltou a ser recordado. Os números de Bas Dost apontam sempre o holandês para nomes que fizeram história no Sporting, casos de Peyroteo, Yazalde, Manuel Fernandes ou Mário Jardel, entre outros. E os três golos apontados frente ao Desp. Aves, depois da mesma dose com o Marítimo, só encontram paralelo no avançado brasileiro, que tinha sido o último a fazer dois hat-tricks consecutivos no Campeonato em 2001/02.

⚠️Hat-tricks em 2 ou + jornadas consecutivas pelo ????Sporting na ????????Liga Portuguesa: 2017/18 ????????Bas Dost – Marítimo [C], Desp. Aves [C]

2001/02 ????????Mário Jardel – Alverca [F], U. Leiria [C] pic.twitter.com/rbCZ9fKyL7 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 14, 2018

Jesus conseguiu acertar com a nova linha defensiva. Olhando para a última temporada, foi na defesa que o Sporting mais mexeu: manteve-se Coates (e Rui Patrício, um elo sempre importante), chegaram Piccini, Mathieu e Fábio Coentrão. E com visíveis resultados: é preciso recuar até à última temporada em que os leões ganharam o título (2001/02) para se ver uma defesa tão pouco batida em casa. Todos os golos foram sofridos depois dos 85′.

????Sporting sofreu apenas 4 golos em 10 jogos em Alvalade na ????????Liga NOS 17/18: ⚠️Esses 4 golos sofridos aconteceram nos últimos 5 minutos do jogo:

85' Dyego Sousa (g.p.), 89' Danilo [E 2-2 Braga]

90+2' Davidson [V 5-1 Chaves]

85' Lucas Evangelista [V 2-1 Estoril] pic.twitter.com/1wNpyzvUAq — playmakerstats (@playmaker_PT) January 14, 2018

Quando uma equipa sabe jogar para uma referência. Em pouco mais de época e meia, Bas Dost leva já um total de 60 golos marcados no Sporting, tantos quantos tinha apontado pelo Heerenveen e pelo Wolfsburgo nos últimos… seis anos. Os leões, que viram partir Slimani na última temporada, aprenderam a jogar com a principal característica do holandês, que só não fez dois golos com um toque de primeira “à matador”.

????????Bas Dost chegou aos 60 golos ao serviço do Sporting [71 jogos]. ⚠️Em 16 meses, marcou tantos golos [60] como nos últimos 6 anos (!!!) de ????????Wolfsburg e ????????Heerenveen pic.twitter.com/5gnD4i7Yv0 — playmakerstats (@playmaker_PT) January 14, 2018

Continuar a ler