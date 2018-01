Este rapaz desenhou a namorada em 10 cartoons. E conquistou-a um pouco mais

Kellen Hickey passou um mês a preparar o presente ideal para a namorada, Lindsay. Não sabia bem como surpreender a rapriga com quem até já vivia, até que percebeu que estava tudo, literalmente, nas mãos dele. Só descansava, contou, para que os dois pudessem jantar e ver desenhados animados juntos, um hábito que mantinham desde que tinham começado a viver juntos. Quando a véspera de Natal chegou, Kellen e Lindsay — que fica especialmente entusiasmada com aquela época do ano — trocaram presentes. Mas a namorada do ilustrador não fazia ideia do que iria encontrar: dez desenhos do casal ao estilo dos dez “cartoons” favoritos dos dois.

O ilustrador contou como tudo aconteceu ao Bored Panda: “Ela rasgou o papel de seda, agarrou os desenhos e ignorou os outros presentes por quase 30 minutos. Agradeceu-me uma e outra vez sem tirar os olhos de cima deles. Quando terminou, os olhos dela pareciam inchados, saltou para cima de mim e deu-me um grande abraço e um beijo, olhou-me nos olhos e disse: “Eu amo-te daqui até à Lua”. A reação dela quase me fazia chorar”, confessa Kellen.

Depois do Natal, o casal decidiu partilhar os desenhos nas redes sociais. As imagens tornaram-se virais: o número de “gostos” conquistados na publicação de Instagram onde Kellen conta as histórias do presente de Natal subiu para 3 mil gostos. Chegaram comentários do Brasil, de Espanha e da China. Agora, Kellen Hickey está a pensar continuar com esta experiência para animar casais por todo o mundo.

Veja os desenhos na fotogaleria.

