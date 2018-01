Kia confirma novo SUV de 7 lugares. Mas em grande

Presente no Salão Automóvel de Detroit, que hoje abre portas para a imprensa, a Kia promete fazer-se notar… pelo tamanho. Isto porque o construtor sul-coreano acaba de confirmar a passagem à produção do Telluride, protótipo de um SUV de sete lugares apresentado em 2016, neste mesmo salão, e que recebe agora a necessária luz verde, da parte do presidente e director de design Peter Schreyer. Para quando? Em que mercados? Isso ainda está por apurar, embora a Europa não seja uma das primeiras escolhas…

Sim, é verdade que estamos a trabalhar nesse carro”, reconheceu Peter Schreyer, em declarações reproduzidas pelo site GoAuto, a quem Schreyer adiantou que o modelo não será, para já, comercializado em todos os mercados onde a marca sul-coreana está presente.

Por seu turno, o director de design europeu da Kia Motors, Gregory Guillaume, entende que o Telluride não será um modelo que “faça muito sentido na Europa”, onde o Sorento é grande o suficiente para satisfazer a procura deste tipo de SUV. Excepção feita para a Rússia, recorda o mesmo responsável, mercado onde o Mohave (um imponente crossover com motores V6 e V8) tem sido um sucesso. Assim, e caso nada mude, os EUA serão mesmo o mercado preferencial do Telluride, proposta que também deve chegar a latitudes como a Austrália.

Sobre o carro e tomando como ponto de partida o protótipo de 2016, é possível revelar desde já que se trata de um SUV de sete lugares com base no Sorento, ainda que 11,1 cm mais alto, 12 cm mais largo e 24,1 cm mais comprido. Sendo que, no concept, a propulsão era garantida através de uma solução híbrida plug-in, tendo por base um V6 3,5 litros que, em conjunto com um motor eléctrico, anunciava uma potência máxima de 400 cv, transmitida às rodas através de uma tracção integral permanente.

Por outro lado, ao contrário do que acontecia no protótipo, a versão de produção do Telluride deverá optar por soluções mais realistas, trocando as portas suicidas por algo mais convencional, por exemplo. O mesmo acontecendo com os bancos, mais não seja porque a terceira fila do concept exibia um modesto banco corrido…

