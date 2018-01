Passageiros da Ryainair só podem levar uma mala na cabine e tem de ser pequena

A partir desta segunda-feira, os passageiros da Ryanair só podem levar a bordo uma mala e tem que ser pequena. Quem não tiver comprado as opções prioritário ou duas malas de cabine, está impedido de transportar malas de rodas a bordo, que neste caso serão enviadas para o porão, sem custos adicionais. A bagagem permitida a bordo tem de cumprir as seguintes dimensões: 35cm por 20cm por 20 cm.

As novas regras entraram em vigor esta segunda-feira e estão explicadas no site da transportadora low-cost. O principal objetivo desta nova política é reduzir as demoras no embarque dos passageiros devido ao tempo gasto a tentar encaixar a bagagem de mão no espaço disponível dentro do avião.

Para compensar o impacto desta limitação, a Raynair baixou o preço cobrado pelo transporte de malas em porão que passa de 40 para 25 euros, além de aumentar o peso permitido que sobe de 15 para 20 quilos.

Os passageiros não prioritários continuam assim a poder levar duas malas grátis, mas a mais pequena terá de caber facilmente debaixo do assento em frente. Apenas os clientes que comprem as opções Prioritário, 2 malas de cabines e tarifas flexíveis ou familiares poderão continuar a levar a mala normal de cabine a bordo do avião.

Estas medidas representaram um custo de 50 milhões de euros à Ryanair e foram assim justificadas pelo responsável do marketing da companhia, Kenny Jacobs.

Continuar a ler