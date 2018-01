Chefs João Rodrigues e Vasco Coelho Santos são os grandes vencedores dos prémios Mesa Marcada

Os chefs João Rodrigues (do Feitoria, em Lisboa, com uma estrela Michelin) e Vasco Coelho Santos (do Euskalduna Studio, no Porto) foram os grandes vencedores da 9ª edição dos prémios Mesa Marcada.

Rodrigues voltou a conquistar o primeiro lugar na categoria de restaurantes e chefs — José Avillez, que manteve a primeira posição durante seis anos consecutivos, ficou em segundo, à frente de Hans Neuner, do Ocean, em Alporchinhos — e o cozinheiro do Euskalduna também subiu ao palco duas vezes, primeiro para receber o título de Chef Revelação do Ano e depois o de Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano.

Os outros prémios atribuídos esta segunda-feira, no Alcântara Café, em Lisboa, foram os de Mesa Diária (restaurantes com melhor relação qualidade/preço) e o Prémio Especial Quinta do Ataíde Restaurante Novo do Ano. Os vencedores foram a Taberna Ó Balcão, em Santarém, e o JNcQUOI, em Lisboa, respetivamente.

Nesta edição dos prémios foi introduzida uma nova categoria, o Prémio Maria José Macedo – Produtor / Fornecedor do Ano, ganha por Pedro Bastos, da empresa de peixe Nutrifresco.

Estes galardões, que são atribuídos desde 2009 pelo blog Mesa Marcada (que é gerido por Miguel Pires e Duarte Calvão), resultam de uma votação feita por vários cozinheiros, jornalistas e empresários do ramo da hotelaria.

Consulte na lista em baixo os resultados completos.

