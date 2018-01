Nem sismos nem bancadas a ruir: é Bruno de Carvalho quem agita o país

Esta segunda-feira foi, segundo os especialistas, o dia mais triste do ano. E, com certeza para compensar, Bruno de Carvalho decidiu fazer desta terça-feira, 16 de janeiro, um dia surpreendentemente animado. Começou com Rodolfo Reis, comentador desportivo ligado ao FC Porto, e acabou com o mais recente alvo predileto: António Salvador e, por arrasto, o Sporting de Braga.

O primeiro capítulo desta novela chegou ainda antes da hora de almoço. O presidente do Sporting recorreu ao Facebook para reagir às acusações de Rodolfo Reis no programa Play-Off da SIC Notícias, espaço de comentário desportivo onde costuma participar. Na noite de domingo, o comentador que representa o FC Porto no programa acusou Manuel Fernandes – que representa, por sua vez, o Sporting – de “beijar o rabo” do presidente do Sporting.

No Facebook, Bruno de Carvalho escreve: “Mas quem és tu, meu labrego para chamares ‘lambe rabos’ a uma figura do futebol português como o Manuel Fernandes. São este tipo de pessoas baixas que andam pela TV a poluir tudo. Que foi almoçar com o JJ [Jorge Jesus] e lamber-lhe o rabo foste tu”. Antes de terminar a publicação, onde acrescenta o vídeo com a discussão em direto no programa, chama “labrego” a Rodolfo Reis.

Horas depois, a equipa de marketing do Sporting de Braga quis voltar a agitar o panorama desportivo: porque um sismo e uma bancada em risco de ruir no mesmo dia não chegava. Ricardo Ryller e Andrej Lukic são os reforços que os minhotos escolheram para o mercado de inverno e a maneira como foram apresentados foi, no mínimo, original.

Na conta oficial de Twitter do clube, foi partilhado um vídeo que retrata a escolha de reforços para a equipa de futebol como se esta acontecesse no Tinder. Cristiano Ronaldo é muito caro, Batshuayi não pode ser e Bruno de Carvalho…”não tem qualidade”.

???? IT’S A ???? MATCH! ???? ???? Não faltavam opções, mas nem todos têm o que é preciso para ser Gverreiro!

Os reforços estão escolhidos. Sabe mais em: https://t.co/m73VumyIAq pic.twitter.com/LDd53B3pFp — SC Braga (@SCBragaOficial) January 16, 2018

Mas, e tal como numa boa novela, temos de estar atentos até aos últimos minutos para não perder o fio à meada. E Bruno de Carvalho não largou a secretária antes de responder ao vídeo do Sporting do Braga. Novamente no Facebook, o presidente do Sporting reconheceu que “o vídeo está muito bom”. Contudo, mostrou-se surpreendido por não ter sido publicada aquela a que chama a “versão longa”: a maneira como os bracarenses jogam frente ao Sporting, e a maneira como o fazem, na sua opinião, frente ao Benfica.

De recordar que a quezília entre Braga e Sporting – ou melhor, entre António Salvador e Bruno de Carvalho – começou quando o presidente do Sporting acusou Luís Filipe Vieira de ser o “guru do G15” e ter uma “tríade de fiéis escudeiros” composta pelo Braga, Marítimo e Belenenses. O presidente dos minhotos defendeu que o presidente leonino queria ser o “realizador de um filme que só ele está a ver”. A partir daí, Carvalho chamou “trolha” a Salvador, os Ultras do Sporting fizeram tarjas sobre o assunto e agora até o Tinder foi metido ao barulho.

Continuar a ler