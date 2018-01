Pais que mantinham 13 filhos acorrentados e mal-nutridos foram presos na Califórnia

Um casal da cidade de Perris, no estado da Califórnia, foi preso nesta segunda-feira, 16 de janeiro, por suspeitas de tortura e abuso de menores, depois da polícia ter descoberto que os mesmos mantinham os filhos acorrentados às camas e mal-nutridos.

Segundo o L.A. Times, o cenário dantesco (as crianças estavam rodeadas de lixo e dejetos) foi descoberto este domingo, depois de uma das vítimas — uma rapariga de 17 anos — ter conseguido fugir do número 100 de Muir Woods Road e ter ligado para o 911 (o equivalente norte-americano do 112). De acordo com uma declaração divulgada pela polícia de Perris, a jovem terá utilizado um telemóvel que encontrou em casa.

As autoridades de Perris e do Riverside County Sheriff’s Department relatam que quando se cruzaram com a rapariga ela “parecia ter 10 anos”.

Parents arrested after children found shackled and malnourished in Perris home https://t.co/iD8B6e4p1i — L.A. Times: L.A. Now (@LANow) January 15, 2018

Dentro da casa foram descobertas “várias crianças acorrentadas às suas cama” que eram mantidas “na escuridão” e rodeadas “de cheiros nauseabundos”, lia-se do comunicado emitido pelas forças policiais. A criança mais nova tinha dois anos e, à semelhança da rapariga que fugiu e dos restantes irmãos, apresentavam graves sinais de subnutrição. Só mais tarde é que se descobriu que dois destes jovens que eram mantidos em cativeiro tinha 18 e 29 anos.

Antes de serem enviados para o hospital, os jovens foram alimentados pela polícia, já que todos afirmavam “estar esfomeados”.

Os pais, David Allen Turpin (57 anos) e Louise Anna Turpin (49 anos), estão em prisão preventiva, sujeitos a uma fiança de nove milhões de dólares.

Toda esta história ganhou contornos ainda mais macabros quando os investigadores descobriram que esta casa, propriedade de ambos os suspeitos, aparecia listada no diretório do Department of Education como Sandcastle Day School, um infantário e escola secundária privados que inaugurou em 2011. David Turpin aparecia referenciado como sendo o reitor.

Outros registos públicos mostram que o casal vivia nessa casa desde 2010, depois de terem residido durante vários anos no estado do Texas. Terão ainda declarado insolvência por duas vezes.

[A localização geográfica da casa onde as crianças eram mantidas em cativeiro]

