Q Inspiration. Futuros Infiniti vão ter esta pinta

A marca de luxo da Nissan apresentou, no Salão Automóvel de Detroit, actualmente a decorrer, o seu mais recente protótipo, o Q Inspiration Concept. Trata-se de um estudo que dá a conhecer não apenas uma nova linguagem de design, mas também tecnologias de condução autónoma, assim como o primeiro motor turbo VC-Turbo com taxa de compressão variável, pronto para passar à produção.

O Infiniti Q Inspiration Concept adopta as formas de um sedan clássico, embora de linhas fortemente futuristas e marcantes, a anunciarem igualmente motorizações extremamente avançadas e de ponta.

O acesso ao interior é feito através de portas de abertura antagónica, com o protótipo a exibir no habitáculo uma abordagem minimalista e a aposta numa elevada qualidade de materiais, como a madeira ou pele, ao mesmo tempo que oferece quatro futuristas poltronas individuais, revestidas a pele branca, complementadas por um ambiente que, refere a marca, procura ser “sereno e confortável”.

Tecnologicamente, o destaque vai para as “obrigatórias” soluções de condução autónoma, concentradas no sistema ProPILOT. O qual promete ajudar o condutor a livrar-se das “obrigações mais mundanas e stressantes resultantes da condução”, já que a viatura será capaz de responder a quaisquer perigos que possam surgir, ao mesmo tempo que os ocupantes desfrutam de tudo o que interior lhes oferece. E o que faz parte dessa oferta? Desde logo, a possibilidade de acederem a todo o tipo de conteúdos digitais, através dos respectivos ecrãs tácteis individuais ou, então, aproveitarem para descansar, recorrendo a um invulgar modo de relaxamento, proposto pela interface humano-máquina, acessível através de uma escultural consola central flutuante.

Para esses momentos de maior descontração, os ocupantes podem mesmo efectuar o ajuste da iluminação na sua zona da cabina. Ao mesmo tempo que a interface reduz o fluxo de informação e fornece programas de meditação, como forma de ajudar os ocupantes a libertarem-se da tensão e do stress. Sendo que o automóvel pode, inclusivamente e durante todo o período da viagem, monitorizar os dados biométricos dos passageiros.

Como sistema de propulsão, o Infiniti Q Inspiration Concept utiliza a mais recente evolução tecnológica, em termos de motores, desenvolvida pela marca nipónica, e que passa por um quatro cilindros capaz de ajustar a taxa de compressão na câmara, consoante a necessidade do momento. A Infiniti garante que, com esta inovadora tecnologia, é possível tirar partido de um bloco com a potência de um V6 a gasolina, mas com o torque e a eficiência de um quatro cilindros a gasóleo.

Fruto desta opção, o próprio design exterior do Q Inspiration acabou por ganhar, pois permitiu que os designers desenhassem um capot mais curto e fizessem avançar os pilares A. Solução que faz com que o Infiniti Q Inspiration Concept exiba um ‘corpo’ de sedan médio, ainda que no interior ofereça a habitabilidade e o espaço de uma proposta de maiores dimensões.

