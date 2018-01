“A jovem de 29 anos tinha 37 quilos”. As novas revelações da casa do horror californiana

O número 160 da Rua Muir Woods, em Perris, cidade no condado de Riverside, na Califórnia, ficou, nos últimos dias, conhecido por “casa dos horrores”. As fotografias de Louise e David Turpin apareceram em jornais de todo o mundo, com a descrição: os pais que mantiveram os 13 filhos acorrentados e subnutridos.

Sob uma capa de família feliz construída através de dezenas de fotografias partilhadas numa página do Facebook que o casal tinha em conjunto, a família Turpin escondia um dos mais macabros casos da história de crianças e jovens mantidas em cativeiro. Nas fotografias — algumas delas de viagens à Disneyland ou a Las Vegas, onde o casal foi três vezes renovar os votos — os filhos apareciam pálidos mas muito sorridentes.

O casal enfrenta agora uma pena que pode ir “até 94 anos de prisão”, se forem condenados. Foi pedido que o valor da fiança ficasse fixado em 13 milhões de dólares (cerca de 10,3 milhões de euros) a cada um dos pais. Estão acusados de 38 crimes no total. Louise e David foram acusados de 12 crimes de tortura, sete de abuso contra um adulto dependente, seis de abuso de menores e 12 anos de falso sequestro. David está ainda acusado do crime de um “ato obsceno a uma das crianças”.

As revelações foram feitas pelo procurador responsável pelo caso Michael Hestrin, numa conferência de imprensa. O casal é ouvido esta quinta-feira pelo tribunal do condado de Riverside. Mas estas estão longe de ser as revelações mais surpreendentes (e macabras).

[Veja aqui o vídeo com as novas revelações sobre o que se passava na casa dos horrores californiana]

A fuga estava planeada há dois anos

É a um dos filhos do casal, uma jovem de 17 anos — mas que “parecia ter 10” devido ao seu “tamanho pequeno” e “aparência magra” –, que se deve a revelação deste caso. Na madrugada de domingo, a jovem conseguiu fugir pela janela, alcançar um telemóvel, ligar para o 911 (o equivalente norte-americano do 112) e denunciar a “história perturbadora” às autoridades. Sabe-se agora que não só a fuga estava planeada há dois anos no momento em que fugiu, como também que a jovem estava acompanhado de outro irmão, que acabou por voltar para trás com medo.

Começou por castigos de semanas, acabou em tortura por meses

Com a situação macabra conhecida pelas autoridades, restava descobrir há quanto tempo as crianças viviam naquelas condições. A resposta foi dada agora: David e Louise começaram a abusar dos filhos, em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas, onde viviam até se mudarem para a Califórnia, em 2010. Mesmo perante estes factos, o casal só está a ser acusado por atos que aconteceram desde 2010. “Começou com casos de negligência” como forma de castigo, em que as crianças eram amarradas com cordas. Só mais tarde passaram a ser presos com correntes e cadeados. Os pais começaram a ser mais severos até ao ponto de as crianças serem torturadas, agredidas e estranguladas. O procurador revelou que os castigos podiam “durar semanas ou meses”.

Não podiam ir à casa de banho e só tomavam banho uma vez por ano

Os 13 filhos do casal Turpin não eram libertados para ir à casa de banho, de acordo com provas recolhidas pelas autoridades. Além disso, cada um tinha o direito de tomar banho uma vez por ano. Nunca ninguém desconfiou do que se passava dentro das paredes da casa da família Turpin. Relatos de um vizinho já depois de o caso ter sido descoberto revelaram cenas macabras entre a meia-noite e as três da manhã: “Eles marchavam para a frente e para trás durante a noite. A luz estava sempre ligada durante todo o tempo e eles [os pais] faziam as crianças marchar para a frente e para trás”. Sabe-se agora a justificação para estas movimentações noturnas: as crianças dormiam de dia. “Iam para a cama por volta das 4h00 e 5h00 da manhã”, revelou o procurador. A família “era como um culto”, conta o vizinho.

A filha de 29 anos tinha 37 quilos

Uma das questões que estava por descobrir era se o casal — que declarou insolvência duas vezes — tinha dificuldades económicas. O procurador revelou que os pais compravam comida, como “tartes”, mas não permitiam que as crianças comessem. Daí que as crianças estivessem subnutridas. Sabe-se agora que a vítima de 29 anos — uma mulher que era a mais velha — pesava 37 quilos. “Uma das crianças de 12 anos tinha o peso de uma de 7”, contou ainda. Dada a “aparência frágil” e os sinais de subnutrição, as autoridades assumiram que todos eram menores de idade. Mas, na realidade, dois já não eram: um tinha 29 anos — o mais velho – e outro 18. A filha mais nova tinha apenas dois anos.

As novas revelações que foram agora feitas explicam o cenário com que a polícia se deparou quando chegou ao número 160 da Rua : “Várias crianças acorrentadas às suas camas com correntes e cadeados, na escuridão e num ambiente com cheiros nauseabundos”.

A “casa dos horrores” californiana é o mais recente de vários casos de crianças e adolescentes mantidos em cativeiro. Outros casos aconteceram na Argentina e na Áustria. O argentino Domingo Bulacio, que ficou conhecido como o “monstro de Villa Balnearia”, transformou a filha numa escrava sexual durante 20 anos e teve oito filhos dela. Na Áustria, Wolfgang Přiklopil abusou e manteve em cativeiro Natascha Kampusch durante oito anos, entre 1998 e 2006. Também na Áustria, anos mais tarde foi descoberto outro caso: Josef Fritzl ,ou o “monstro de Amstetten”, violou a filha durante 24 anos, teve sete filhos dela e matou um deles.

Perante os pormenores macabros que têm vindo a ser revelados sobre os 13 filhos acorrentados pelos pais na Califórnia, este caso está perto de vir a integrar a lista dos mais mediáticos da história. Esta terça-feira, familiares e vizinhos da família deram os seus testemunhos. As irmãs de Louise falam ambas do rigor com que as crianças eram educadas e lamentam não terem autorização para ver os sobrinhos. Elizabeth Flores, uma das irmãs, recordou memórias macabras do tempo em que viveu durante uns meses com a irmã e com o cunhado, David, enquanto andava na universidade, no Texas: “Ele [David] fez coisas que me deixaram desconfortável. Se eu ia tomar banho, ele ia lá e via-me a tomar banho. Era como uma piada. Mas ele nunca me tocou, nem nada”.

