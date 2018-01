Abel Ferreira quer regressar aos triunfos em Portimão

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse esta quinta-feira querer voltar às vitórias na deslocação ao terreno do Portimonense, sábado, na 19ª jornada da I Liga de futebol, após a derrota caseira com o Benfica (3-1).

Entre elogios ao adversário e a Vítor Oliveira – “um grande treinador e um grande homem” -, Abel Ferreira destacou o conhecimento mútuo existente e disse esperar “um grande desafio” no jogo de sábado.

“Já nos defrontámos e somos conhecedores um do outro e das próprias equipas, esperamos um grande desafio, mas nós, como tem sido matriz, seja contra quem for e em que estádio for, queremos regressar ao normal e jogar para vencer até ao último segundo”, afirmou na antevisão da partida.

Abel Ferreira respondeu ainda a algumas críticas sobre a exibição da equipa na receção ao Benfica, na última jornada da I Liga, em que os bracarenses perderam em casa por 3-1.

“Quando estamos mal-intencionados podemos criar problemas onde quisermos. Quando está 1-0, o Ricardo Horta obrigou o guarda-redes do Benfica a uma grande defesa, no 2-1 mais uma vez foi ele a salvar o 2-2. Em termos de oportunidades claras, criámos mais que outros ‘grandes’ que não conseguiram ganhar ao Benfica”, disse.

Com sete pontos de vantagem sobre o seu primeiro perseguidor, o Rio Ave (5.º classificado), e a seis pontos do terceiro, o Benfica, o técnico desvalorizou um eventual relaxamento da equipa.

“Os objetivos são muito claros, ficar nos quatro primeiros lugares, agora alargou um pouco a distância, mas queremos continuar a dar o melhor de nós para ganhar lá dentro”, assinalou.

Sobre os mais recentes reforços ‘arsenalistas’, Ryller e Lukic, disse que só dentro de duas semanas estarão em condições de jogar, tendo destacado que o pré-requisito número um nas contratações do Sporting de Braga “é a qualidade técnica” dos atletas.

O treinado reagiu ainda aos reparos recentes do técnico do FC Porto, Sérgio Conceição.

“[Nessa conferência de imprensa] só me faltou elogiar o Jorge Jesus, elogiei o Rui Vitória e o Sérgio Conceição. Para se ser um bom treinador, não tenho que estar à procura de polémica. Ando no futebol há 21 anos e enquanto jogador e treinador não tive um problema com ninguém e, quando tinha, falava pessoalmente. Ando de cara limpa e levantada e para os ignorantes, mal-intencionados e recalcados fica a oração dos sábios”, disse visivelmente agastado, tendo revelado que ligou ao técnico portista para esclarecer a situação.

Abel Ferreira disse ainda preferir “ser um bom homem a um bom treinador”.

“Não se admirem que, com o que andamos a fazer com a informação, estejamos a plantar o ódio e a violência. O futebol é paixão, prazer, união, é um desporto que junta todos os estratos sociais”, disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 37 pontos, e Portimonense, 12º, com 18, defrontam-se no sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

