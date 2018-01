Bruxelas aprova venda da Sport Zone

A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira a compra da Sport Zone pela espanhola JDSH e, simultaneamente, a aquisição do controlo desta empresa pela Sonae, pela espanhola Balaiko e pela britânica JD.

O aval foi dado nos termos do regulamento de concentrações da União Europeia, tendo Bruxelas concluído que a proposta “não suscita preocupações de concorrência”.

A Sport Zone e a JDSH atuam no mercado retalhista de artigos desportivos, em Portugal e Espanha, sob as marcas Sport Zone, JD, Sprinter, Size e Athlete’s Foot.

A britânica JD está presente no comércio de retalho de vestuário e calçado desportivos em vários países e gere centros de ‘fitness’ no Reino Unido. A Balaiko opera na área do investimento.

