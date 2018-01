O rio Delaware está congelado e gera receio de cheias

O rio Delaware, um dos principais rios norte-americanos, que serve de fronteira natural aos estados de Pensilvânia e Nova Jérsia, está congelado. O fenómeno tem impressionado as redes sociais e dado origem a numerosas imagens fantásticas mas que gera preocupação: um Delaware congelado poderá dar origem a cheias devido ao entupimento do rio.

The Delaware river in Morrisville, Bucks County is a frozen winter wonderland #WinterWeather pic.twitter.com/KoAaiNav5s — Justin Udo (@JustinUdo) January 16, 2018

“Agora que o vejo, é uma das coisas mais belas que já vi”, disse uma local à CBS Philadelphia. “Nunca o vi assim. É uma coisa bela de se ver”, afirmou outro.

Ice on the Delaware River at Pt. Pleasant, PA #Icepocalypse2018 pic.twitter.com/RgL9C2UBq3 — Denise Nelson (@denisenelsondsn) January 17, 2018

Apesar da sua beleza, este “mar de gelo” já provocou inundações em algumas cidades e obrigou ao fecho de diversas estradas na segunda-feira. Um dia depois, o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano lançou o aviso de perigo de inundações para os condados ao longo do rio, noticiou a NBC Philadelphia.

Ice jam in #DelawareRiver causes flooding in New Jersey pic.twitter.com/Btig2CCrqu — Storyful (@Storyful) January 16, 2018

Ice jam on the Delaware River prompting flood warning for SW Mercer & SE Bucks counties @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/OnMrqnDRpT — Pamela Osborne (@PamelaOsborne) January 15, 2018

À CBS Philadelphia, o chefe da polícia de Moorisville, George McClay, disse considerar que o entupimento do rio apenas será motivo de preocupação se o gelo derreter depressa e se o nível das águas passar os nove metros, situação em que as inundações se tornariam um problema.

O Delaware, garante, está a ser monitorizado, pelo que tudo está sob controlo. “Se houver cheias vamos evacuar a população para as nossas escolas locais”, disse.

Panoramic of the ice jam on the Delaware River looking towards #Trenton from #Morrisville Pa. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/03fbDC6ypU — Matt Schaffer (@photoguy603) January 15, 2018

A última vez que o Delaware ficou congelado foi há quatro anos: em 2014 o rio também ficou entupido, mas a Guarda Costeira norte-americana acabou por partir o gelo com recurso a barcos.

