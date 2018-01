Real Madrid feliz no triunfo tardio por 1-0 na visita ao Leganés na Taça do Rei

Marco Asensio acabou nesta quinta-feira com os maus resultados do Real Madrid, garantindo aos 89 minutos um muito lisonjeiro triunfo por 1-0 na visita ao Leganés, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei de futebol. Num jogo em que os ‘merengues’, muito remodelados e sem Cristiano Ronaldo, pouco fizeram por vencer, o jovem avançado desviou, ao primeiro poste, um cruzamento de Theo Hernández, com a bola a entrar ao ângulo mais próximo. As equipas decidem quem passa às meias-finais dia 24 de janeiro.

Apesar de vir de três jogos sem vencer, entre campeonato e Taça do Rei, Zinedine Zidane apostou em equipa alternativa frente ao 13.º classificado do campeonato. O Real Madrid, quarto na Liga, teve a sua melhor oportunidade aos 34, mas o médio croata Kovacic, na cara do guarda-redes, atirou ao lado.

Sem capacidade criativa, os ‘merengues’ tiveram períodos de algum desnorte, como aos 67, quando Llorente desviou, para a própria baliza, um livre do Leganés, enviando a bola à trave, com o guarda-redes Kiko Casilla perdido no lance e fora dos postes. Redimiu-se aos 74, ao negar o golo ao avançado de Guadalupe, Claudio Beauvue, que rematou de primeira e sem deixar cair, a distância perigosa. Quanto tudo apontava para o nulo, que ainda assim seria algo lisonjeiro para o Real Madrid, Asensio deu um pontapé na crise.

Na quarta-feira, destaque para as surpreendentes derrotas de FC Barcelona, por 1-0 na visita ao vizinho Espanyol, e Atlético de Madrid, que perdeu em casa, por 2-1, com o Sevilha. O Valência impôs-se em casa ao Alavés, por 2-1, com o primeiro golo a pertencer a Gonçalo Guedes.

