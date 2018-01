Ups! António Costa “teve” com o Presidente da Eslovénia. E apagou o tweet

António Costa fez uma visita oficial à Eslovénia esta quarta-feira com o propósito de “estreitar as relações bilaterais” entre os países e a “concertação de posições no quadro da União Europeia”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter, rede social onde ficou documentada a visita. Mas o primeiro ministro também estreitou uma palavra, quando fez um post sobre a reunião com o Presidente da República esloveno.

Num tweet, entretanto apagado, o primeiro-ministro dizia ter “tado” com o Presidente da República da Eslovénia, Borut Pahor.

Tive com @BorutPahor Presidente da República da Eslovénia com Borut Pahor, e tivemos uma excelente e amigável reunião de trabalho”, podia ler-se na publicação.

A internet não perdoou. As redes sociais inundaram-se com as referências ao erro de Costa na publicação que acabou por ser apagada, corrigida e republicada, desta vez sem enganos.

Tive uma excelente reunião de trabalho com @BorutPahor, Presidente da República da Eslovénia. Portugal e Eslovénia são países que, no quadro da União Europeia, têm pontos de vista semelhantes. Esta visita permitiu aprofundarmos as ideias sobre os desafios que temos pela frente. pic.twitter.com/ydEioFEr5V — António Costa (@antoniocostapm) January 17, 2018

Os comentários ao post corrigido eram irónicos em relação ao erro do anterior:

Que passou-se com o tweet anterior? Tivemos um bocadito mal. — Miguel Noronha (@MJACPN) January 17, 2018

