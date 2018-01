Wall Street encerra terceira semana consecutiva com ganhos nos principais índices

A bolsa nova-iorquina encerrou esta sexta-feira em alta, com os investidores otimistas com os avanços nas discussões sobre o orçamento norte-americano a colocarem o Nasdaq e o S&P500 em novos níveis inéditos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average avançou 0,21% (53,91 pontos), para as 26.071,72 unidades.

O Nasdaq subiu 0,55% (40,33), para os 7.336,38 pontos, e o S&P500 progrediu 0,44% (12,27), para os 2.810,30.

Os três índices tiveram uma terceira semana consecutiva de ganhos, com uma valorização semanal do Dow Jones e do Nasdaq de 1,04% e de 0,79% para o S&P500.

“O convite por Donald Trump do líder democrata no Senado (que ocorreu durante a sessão bolsista) reforçou o Dow Jones e fez antecipar um acordo” sobre o orçamento, analisou Quincy Krosby, da Prudential.

Os senadores têm de chegar a acordo antes de da meia-noite de sexta-feira quanto a uma extensão em quatro semanas do orçamento, sem o que os EUA vão assistir a um encerramento parcial dos serviços e agências federais.

“Mesmo que as negociações fracassem e que aconteça um encerramento do governo durante o fim de semana, não antecipamos uma reação forte dos investidores porque, historicamente, as paralisias federais não têm provocado uma volatilidade significativa na bolsa”, indicaram os analistas da Schwab.

Este otimismo permitiu que recuperar o Dow Jones, que não foi muito afetado pelas quedas da IBM, que baixou 3,99%, e da American Express, que recuou 1,83%, depois de terem divulgado os seus resultados trimestrais.

Por seu lado, “as ações da finança fruam claramente as ganhadoras” da subida das taxas da dívida pública norte-americana, sublinhou Krosby.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos continuou hoje com tendência de subida, ao atingir os 2,659% contra os 2,626% na quinta-feira à noite, e o das a 30 anos subia para 2,929% dos 2,903% que registava na véspera.

A taxa de rendimento da dívida pública dos EUA a 10 anos atingiu mesmo durante a sessão um máximo desde julho de 2014.

Agrupados num subíndice dentro do S&P500, os valores financeiros ganharam 0,68%.

Na próxima semana vão ser publicados resultados de pessoas pesados da bolsa, como Ford, General Electric ou American Airlines, e conhecida a primeira estimativa do crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre.

