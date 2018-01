Cuidado com as selfies e com a cor das unhas: é isto que vai mudar na vida de Meghan Markle

Para muitos, vai viver um conto de fadas ao casar com o príncipe Harry, pouco depois de dois anos de namoro. Não será princesa, mas algumas coisas vão mudar (muito) na vida Meghan Markle

Adeus, redes sociais

A futura mulher do príncipe Harry desativou as contas de Twitter, Instagram e Facebook no início do ano, depois de ter participado, ao lado de Harry, no primeiro compromisso oficial do ano: uma visita à estação de rádio Reprezent FM, em Londres, como confirmado por fonte do Palácio de Kensington aos meios de comunicação social.

Também o blog de lifestyle onde a atriz ia partilhando a sua vida com os seguidores foi apagado no ano passado, alguns meses depois de começar a namorar com o príncipe Harry. No blog, deixou apenas a seguinte mensagem: “Depois de quase três lindos anos nesta aventura convosco, está na altura de dizer ‘adeus'”.

Deixar as redes sociais faz parte de um protocolo que outras figuras da família real britânica também seguem, adiantam os jornais internacionais. Os acontecimentos da vida real britânica continuam a ser divulgados através da conta de Twitter oficial do Palácio de Kensington.

Ainda assim, aqui ficam algumas das fotos que a atriz partilhou, durante alguns anos, nas redes sociais.

Não há mais selfies…

Embora a atriz gostasse de as tirar, e muitas delas tivessem feito na sucesso nas redes sociais — enquanto as tinha — mais nenhuma selfie da atriz poderá ser publicada, a partir do momento em que casar com o príncipe Harry.

…Nem fotos ou autógrafos com ninguém

Da mesma forma que não poderá tirar ou publicar selfies onde quer que seja, Meghan Markle também não vai poder tirar fotografias com ninguém que lhe peça, nem dar autógrafos aos fãs da família real, adianta o site USA Today.

Pintar as unhas? Depende das cores

O mesmo jornal americano adianta também que as mulheres da família real inglesa podem pintar as unhas, mas só podem escolher tons claros ou muito discretos. Cores escuras, avermelhadas ou que deem muito nas vistas são proibidas em eventos oficiais da realeza.

Ser carinhosa com Harry? Só em privado

As demonstrações de carinho entre Harry e Meghan são frequentes, mas só até ao dia do casamento. Depois disso, e à semelhança do que acontece com William e Kate, casados há sete anos e para muitos um casal distante e frio, Meghan e Harry não vão poder trocar carícias em público — o que poderá levar os fãs da família real a considerar que também o mais recente casal é menos próximo do que aparenta.

Esta “distância” entre os casais reais tem a ver com o protocolo a seguir, o mesmo que impede os membros da família real inglesa de ter conta nas redes sociais. Os príncipes não podem beijar as mulheres, dar a mão ou abraçá-las, como explica este artigo da Harper’s Bazaar.

Um “emprego” para a vida

E o que vai fazer a atriz depois de casar? Não é uma pergunta de resposta certa, mas há rotinas que fazem parte do protocolo real, seguidas, por exemplo, por Kate Middleton. Serão, provavelmente, as mesmas que terá Meghan Markle quando entrar oficialmente para a família real britânica.

Eventos e jantares com o marido, viagens, reuniões com instituições de caridade e acontecimentos da família real. A partir do momento em que casar, uma das funções de Meghan Markle será a de acompanhar o príncipe Harry em grande parte dos eventos oficiais.

Continuar a ler