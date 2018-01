Ignacio Racionero. Mais do que um nome, um conceito que o futebol espanhol quer apagar

A notícia caiu que nem uma bomba por não trazer qualquer outra informação na altura: um jovem de 22 anos tinha sido esfaqueado com três golpes junto ao Wanda Metropolitano, novo estádio do Atl. Madrid, e estava a caminho do Hospital de la Paz em risco de vida. No início, e perante a escassez de detalhes, temia-se que fosse resultado de mais um confronto entre as claques Frente Atlético e Biris Norte, do Sevilha, como em 2014. Mais do que isso, um confronto entre alas radicais de extrema direita e de extrema esquerda. Que acabou por não ser.

Fernando continua hospitalizado mas não corre perigo de vida. E soube-se, entretanto, que a altercação junto a um bar nos arredores do recinto até começou com um piropo a Maria, a sua namorada. Depois, ultrapassou e muito esse âmbito. Foi aí que um indivíduo, vindo de trás e sabendo apenas que se tratava de alguém com a camisola da Frente Atlético, sacou da arma branca, esfaqueou o jovem e colocou-se em fuga daquela zona (mas não do perímetro próximo do Wanda). Pouco depois, a faca foi encontrada num parque infantil; no início da madrugada, a Polícia intercetou o principal suspeito: Ignacio Racionero, também ele adepto dos colchoneros.

Un vídeo, ya en poder de la investigación, muestra como Ignacio Racionero ataca por la espalda y dentro del local al joven de 22 años https://t.co/nVA8D977O0 pic.twitter.com/9Xconu7syC — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 20, 2018

Este sábado, várias publicações em Espanha abordam o assunto mas numa perspetiva mais ampla do que a mera decisão do Julgado de Instrução número 39 de Madrid condenar o arguido a prisão preventiva sem fiança depois de ter confessado a autoria do ato. É que Racionero, também conhecido como El Raciones ou Nacho El Loco, é alguém conhecido das autoridades há duas décadas. E a trágica morte em 2014 de Francisco Javier Romero, mais conhecido por Jimmy, adepto do Deportivo que faleceu no seguimento de uma rixa com a ala mais radical da claque Frente Atlético, continua bem presente na cabeça de todos. Pensava-se que o fenómeno, mesmo não estando extinto na sua plenitude, andava mais “controlado”. Do nada, percebeu-se que ainda não o suficiente.

O Wanda Metropolitano foi inaugurado a meio de setembro de 2017 com pompa e circunstância mas, em novembro, já havia um incidente grave a lamentar: um adepto radical dos colconheros que tentou entrar no recinto no final do jogo não acatou a proibição de um segurança do estádio e agrediu-o de forma brutal, tendo provocado a perda de visão no olho esquerdo ao funcionário. Umas semanas depois, um adepto que estava proibido de entrar no estádio foi detido por incumprimento da medida e um segurança agrediu um espetador num jogo da Taça de Espanha, contou a Marca. Agora, a aparição de El Raciones faz temer que voltem os incidentes “isolados”.

Prisión sin fianza para Ignacio Racionero por intento de homicidio: ha confesado que agredió con arma blanca a otro aficionado del Atlético de Madrid https://t.co/GtaGScbbBk pic.twitter.com/sBk42V5zEl — MARCA (@marca) January 19, 2018

Aos 40 anos, Racionero tem um um longo historial ligado à violência no futebol e ao roubo. Em 1998, quando fazia parte do núcleo principal da Frente Atlético (Bastión 1903), foi um dos envolvidos nos desacatos que provocaram a morte de Aitor Zabaleta, adepto da Real Sociedad. Esteve preso uma semana e meia de forma preventiva mas acabou por ser ilibado das acusações que encontraram apenas uma condenação: o amigo Ricardo Guerra. Em 2001, foi expulso do grupo por causa das ligações a elementos dos Ultras Sur, claque do rival Real Madrid, que tinham como ponto comum o apoio aos neonazis Hogar Social Madrid; em 2005, invadiu o centro de treinos do Atl. Madrid para, com mais alguns adeptos, confrontar jogadores e treinador pelas más exibições.

As autoridades acreditam que pertencerá agora aos Suburbios Firm, um grupo saído da Frente Atlético. Descrito como alguém “perigoso, radical e que não consegue distinguir entre o bem e o mal”, como cita o ABC, é também acusado por quem o conhece de ser “um homem corpulento, que bebe muito, que consome muita droga e que é capaz de apagar três cigarros no próprio braço”. Esteve preso dez anos por vários assaltos com armas brancas, sobretudo a farmácias, teve de cumprir toda a pena pelo mau comportamento e saíra em liberdade há cinco meses.

#ÚLTIMAHORA Prisión sin fianza para Ignacio Racionero, el ultra que apuñaló a un miembro del Frente Atlético https://t.co/NV5FMdWGwD pic.twitter.com/lrrEOowaqA — El Español (@elespanolcom) January 19, 2018

“A morte de Jimmy tinha servido para marcar um antes e um depois em termos de segurança em Espanha”, escreve o El País, referindo que a morte do adepto do Deportivo não serviu para desfazer essa parte mais radical da Frente Atlético. O jornal salienta ainda que a grande diferença entre o Real Madrid e o Atl. Madrid tem a ver com o corte que Florentino Pérez fez com o grupo merengue, ao contrário do que aconteceu nos colchoneros (que se defendem dizendo que expulsaram dezenas de associados mais radicais durante o tempo). O El Mundo refere também que a Frente Atlético tem um espaço maior no novo recinto do que tinha no Vicente Calderón (um espaço que chegou a estar ameaçado em 2014, não se confirmando esse cenário), apontando ainda as queixas dos vizinhos do Wanda que defendem haver agora menos controlo do que antigamente.

Recorde-se que, nos últimos anos, e sobretudo após a morte de Jimmy nas imediações do Vicente Calderón em 2014, as autoridades espanholas tomaram algumas medidas para estancar a onda crescente de violência (algumas vezes combinada entre as próprias alas radicais das claques). Agora, o debate volta a ser aberto para se perceber o que mais se poderá fazer para evitar episódios como o que levou Fernando a correr perigo de vida na quarta-feira.

