Incêndio num hotel em Praga faz dois mortos e vários feridos

Duas pessoas morreram num incêndio no hotel Eurostars David, junto ao Teatro Nacional da República Checa, em Praga. Do fogo, que os bombeiros estiveram cerca de duas horas para controlar, resultaram ainda dezenas de feridos, nove deles tiveram de ser transportados para o hospital.

De acordo com o serviço de emergência médica de Praga, citado pela Reuters, cinco desses feridos ficaram gravemente feridos. As outras vítimas do fogo — chegaram a ser contabilizadas 40 — sofreram sobretudo com a inalação do fumo e foram tratadas no local. Ainda não existem informações sobre a nacionalidade das vítimas.

Petr Kolouch, porta-voz do serviço de emergência médica admite também que o número de mortos apurado até agora “não seja o número final”. O hotel foi evacuado e os bombeiros ainda estão a confirmar a existência de mais vítimas no local. Entre os feridos estarão também bombeiros.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY — Filip Horký (@FilipHorky) January 20, 2018

Continuar a ler