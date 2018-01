Sporting de Braga vence em casa do Portimonense

O Sporting de Braga venceu este sábado em casa do Portimonense, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e manteve-se a seis pontos do pódio.

Paulinho (8 minutos) e Wilson Eduardo (10) marcaram os golos dos bracarenses, que seguem no quarto lugar, com 40 pontos a seis do Benfica, sete do Sporting e oito do FC Porto (menos um jogo) e têm uma vantagem de 10 sobre o Rio Ave, que joga apenas no domingo.

O Portimonense, que reduziu por Fabrício, aos 56 minutos, de grande penalidade, somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato e ocupa o 12.º posto com 18 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

