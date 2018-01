Guimarães vence Estoril Praia e interrompe série de quatro derrotas consecutivas

O Vitória de Guimarães interrompeu este domingo uma série de quatro derrotas consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Estoril Praia, por 3-1, em jogo da 19.ª jornada.

Em vantagem numérica desde os nove minutos, por expulsão de Abner, os vimaranenses marcaram por Hurtado (19 minutos), Raphinha (48) e Heldon (90+3), com André Claro ainda a empatar para os ‘canarinhos’, aos 45+3.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães subiu ao oitavo lugar, com 26 pontos, enquanto o Estoril Praia, com um jogo em atraso, mantém-se na última posição, com 12.

