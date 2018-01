Hugo Soares mantém-se como líder da bancada do PSD. Mas só por enquanto

Hugo Soares, atual líder da bancada parlamentar do PSD, vai manter-se no cargo — mas só até ao congresso do partido. Segundo um comunicado do partido enviado às redações, Rui Rio entende que, enquanto não for formalmente presidente do partido, “a atual direção da bancada se deve manter na plenitude das suas funções”.

Rio reuniu-se esta segunda-feira com o deputado bracarense Hugo Soares, que apoiou Pedro Santana Lopes, adversário do antigo presidente da câmara municipal do Porto na corrida à liderança do PSD. Rio afirma “quer manter a estabilidade e a capacidade de intervenção do grupo parlamentar”. O mesmo comunicado afirma que Hugo Soares está “concordante com estes objetivos”.

O Congresso Nacional do partido social democrata, onde Rui Rio tomará formalmente a posse como presidente do partido, está marcado para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Espera-se, aí, que Hugo Soares deixe o lugar de líder da bancada. O deputado representa agora uma ala expressiva dentro do partido, a ala de Luís Montenegro, que apoiou Santana Lopes e aspira ainda chegar à liderança do partido.

