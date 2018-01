SuperNanny perde patrocinador principal

O polémico programa da SIC SuperNanny, que provocou recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Direitos das Crianças e Jovens (CNPDCJ), da Unicef e do Instituto de Apoio à Criança para que não voltasse a ser exibido, teve novo episódio este domingo. Mas a Corine de Farme, seu patrocinador principal, não voltou a apoiar o formato.

O tumulto social em torno do mesmo não é compatível nem com a imagem da nossa empresa, nem com os nossos objetivos comerciais”, tinha dito na semana passada Sara McLeod, gestora de produto e comunicação da marca, à Visão, explicando que a empresa estava a ponderar retirar o seu patrocínio, mas mantendo-se disponível para colaborar com a SIC noutros programas.