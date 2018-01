Inventor dinamarquês torturou e violou jornalista sueca antes de a matar no submarino

O inventor dinamarquês Peter Madsen terá amarrado, torturado e abusado da jornalista sueca Kim Wall antes de a assassinar a bordo do submarino que construiu, em agosto do ano passado, noticia a agência Reuters.

De acordo com a Reuters, o crime terá sido planeado ao detalhe, já que Madsen levou previamente para o submarino uma serra e chaves de fendas, que utilizou para torturar a repórter, de 30 anos, que desapareceu depois de ter sido convidada pelo dinamarquês para visitar o submarino.

O inventor alegou que a jornalista morreu acidentalmente no interior da embarcação quando ele estava no convés, mas admitiu ter desmembrado o corpo e atirado as partes ao mar, ao largo da Dinamarca.

O corpo desmembrado da jornalista foi encontrado pouco depois da visita de Kim Wall ao submarino de Peter Madsen, no final de agosto, para uma entrevista. O tronco foi encontrado a 21 de agosto numa ilha perto de Copenhaga. A cabeça e as pernas foram encontradas dias depois.

Peter Madsen foi ainda acusado de relações sexuais de “natureza particularmente perigosa”. O julgamento foi marcado para 8 de março e o veredicto é esperado a 25 de abril.

Continuar a ler