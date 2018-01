Memes dos Óscares: “Alguém precisa de verificar a pulsação de Jordan Peele”

Esta terça-feira ficou a conhecer-se a lista completa das nomeações para os Óscares 2018. Os utilizadores das redes sociais, que acompanharam o evento, fizeram questão de partilhar o seu entusiasmo e as suas desilusões para com as escolhas da Academia, conseguindo com que a hashtag #OscarNoms se tornasse numa das mais populares no Twitter, com mais de 215 mil tweets. Entre apostas e comentários, houve até quem se mostra-se preocupado com Jordan Peele, nomeado para melhor realizador pelo filme “Get Out” (“Foge”, em português): “Alguém precisa de ir verificar o pulso de Jordan Peel. Vejam se ele está a respirar”, escreveu o utilizador.

Someone needs to go check @JordanPeele pulse, see if he's breathing, because on his behalf and on his FOUR ACADEMY AWARD NOMINATIONS, I CERTAINLY AM NOT BREATHING #Oscars2018 pic.twitter.com/eUxST9Fj58 — agent canary (@firecrackerroot) January 23, 2018

ESTÁ ABERTA A TEMPORADA DE CAÇA AOS TORRENTS! #Oscars2018 pic.twitter.com/zs7ENKlsiT — Czar (@romvIlvs) January 23, 2018

For anyone interested in seeing my predictions for who will win what at the #Oscars2018 I’ll be posting them about 10 minutes after @iamnotwaynegale posts hers. Definitely not just copying though. Definitely not. pic.twitter.com/8RLDUSp6sB — Ryan Bodell (@RyanBodell) January 23, 2018

Even though #AnselElgort is out of the running for Best Actor, I'm pretty happy to at least see @BabyDriverMovie get a couple #OscarNoms.#Oscars2018 pic.twitter.com/stAvGKC7Vy — Thomas Stoneham-Judge (@beingTSJ) January 23, 2018

Continuar a ler