As 33 fotos de um mochileiro que largou tudo para conhecer a Europa

Johan Lolos era um tipo normal. Usava as férias de verão para conhecer uma cidade aqui e outra ali, mas sem grande entusiasmo de quem leva à mochila o tal “wanderlust“. Nascido na Bélgica, desprezava olimpicamente os destinos turísticos na Europa: nunca escolhia cidades europeias e preferia passar temporadas na Nova Zelândia e na Austrália. Foi assim por dois anos até que um dia, em pesquisas aleatórias na internet, percebeu que Liège — a cidade natal — ficava muito perto de um dos mais famosos destinos europeus: os Alpes.

Foram os cumes alpinos cobertos de neve que levaram Johan a dar mais atenção aos sítios que tinha perto de casa. Decidiu então a fazer uma lista com todos os locais europeus que gostaria de visitar durante o verão. Só que desta vez queria ir ainda mais longe: em vez de se limitar aos três meses de férias de verão, expandiu as férias para cinco meses. E conseguiu visitar 17 países entre 15 de maio e 6 de outubro do ano passado.

Contas feitas, Johan Lolos visitou três regiões europeias: norte, Balcãs e Alpes. Foram 145 dias “a sair da zona de conforto”, como explica ao Bored Panda e quase 41 mil quilómetros completados — 23.280 deles na estrada. Assim que se apanhava com as mãos fora do volante, pegava na câmara fotógrafa: é que, ao viajar pelo mundo, Johan tornou-se num fotógrafo autodidata. E foi partilhando imagens das suas experiências na página de Instagram @lebackpacker.

Tinha no computador 4 terabytes de fotografias e nem todas tinham vindo a público através das redes sociais. Por isso, foi mais longe: das 30 mil imagens que guardava, escolheu cerca de 200 e transformou-as no livro “Peaks of Europe”. É esse o livro que espreitamos com as 33 fotografias na fotogaleria.

