Carla Bruni cancela concertos em Portugal

Os concertos de Carla Bruni em Portugal, agendados para o final deste mês de janeiro, foram cancelados por motivo de doença, informou esta quarta-feira a promotora Sons em Trânsito.

Bruni tinha três concertos agendados em três salas de espetáculos portuguesas. A 25 de janeiro, quinta-feira, ia atuar no Coliseu de Lisboa, antes de seguir viagem para a Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz, onde ia estar no dia seguinte. O último espetáculo estava marcado para 27 de janeiro, no Coliseu do Porto.

A artista francesa nunca tinha atuado em Portugal. Os três concertos agendados para Portugal serviam de apresentação do seu sexto álbum, French Touch, composto por versões de temas bem conhecidos de bandas como Depeche Mode, Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC ou Lou Reed.

De acordo com a Sons em Trânsito, “o reembolso será efetuado nos locais de compra do(s) bilhete(s) no prazo máximo de 30 dias”. “O período de reembolso termina no dia 25 de fevereiro de 2018.”

Continuar a ler