Concluída transferência de 49% do capital da Luz Saúde para a Fosun International

A Fosun International concluiu, em meados deste mês, a compra à seguradora Fidelidade de 46.815.704 ações da Luz Saúde, representativas de 49% do capital social e dos direitos de voto, anunciou esta terça-feira o grupo.

Em comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Luz Saúde refere que, “por contrato de compra e venda de ações, celebrado em 26 de outubro de 2017 entre a Fosun International e a Fidelidade, esta vendeu àquela 46.815.704 ações, representativas de 49% do capital social e dos direitos de voto da Luz Saúde”.

“A transação foi concluída no passado dia 15 do corrente mês”, acrescenta a Luz Saúde no comunicado ao mercado.

O negócio já tinha sido divulgado no final de outubro passado, altura na qual a Fidelidade e a Fosun Internacional indicavam, também em informação ao mercado, que pretendiam “ver transmitidas para a Fosun Internacional parte das ações representativas do capital social da Luz Saúde de que a Fidelidade é titular direta”, isto no “quadro de um processo de reorganização intragrupo e mantendo o modelo de ‘governance’ vigente”.

Nessa altura, a seguradora Fidelidade — que detinha 98,788% do capital social e dos direitos de voto da Luz Saúde — e a Fosun Internacional celebraram um contrato de compra e venda de ações, através do qual a Fosun Internacional comprou à Fidelidade 46.815.704 ações da Luz Saúde, representativas de 49% do seu capital social e dos seus direitos de voto.

Em resultado desta operação, a participação qualificada da Fidelidade na Luz Saúde passa a ser de 49,788% do capital social e dos direitos de voto.

A Luz Saúde foi criada em 2000, tem 24 unidades de cuidados de saúde (onde se incluem onze hospitais privados, um hospital do SNS explorado pela Luz Saúde em regime de Parceira Público-Privada (PPP), dez clínicas privadas a operar em regime de ambulatório e duas residências sénior) e está presente nas regiões Norte, Centro, Centro-Sul de Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira.

Em outubro de 2014, a seguradora portuguesa Fidelidade adquiriu o controlo da empresa.

A Fosun detém 85% da seguradora Fidelidade (os restantes 15% do capital são da CGD).

