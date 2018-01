Senado norte-americano confirma Jerome Powell como novo presidente da Reserva Federal

O Senado norte-americano confirmou esta terça-feira a nomeação de Jerome Powell como novo presidente da Reserva Federal (Fed). Na votação desta tarde, 85 senadores votaram a favor e 12 contra a escolha de Donald Trump para suceder a Janet Yellen, a primeira mulher a liderar a Fed.

Jerome Powell tinha sido aprovado em dezembro pelo comité bancário do Senado, logo após a nomeação por parte do presidente, mas aguardava ainda confirmação do plenário. Powell assume as funções já a partir do próximo mês de fevereiro.