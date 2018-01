Danilo Pereira tem rotura muscular

O futebolista internacional português Danilo Pereira sofreu uma rotura muscular no jogo de quarta-feira com o Sporting, em que o médio teve que sair aos 11 minutos, confirmou esta quinta-feira o FC Porto.

“O médio realizou uma ressonância magnética, que confirmou uma rotura muscular dos gémeos da perna esquerda”, adiantam os ‘dragões’ na sua página oficial, não avançando, no entanto, dados quanto ao tempo de paragem.

No jogo das meias-finais da Taça da Liga, que o FC Porto perdeu no desempate por grandes penalidades (4-3), Danilo teve que ser substituído aos 11 minutos, por Óliver, com o médio a apresentar muitas queixas.

Esta quinta-feira, o jogador juntou-se aos lesionados Otávio, que fez treino condicionado e trabalho de ginásio, e Fabiano, com treino condicionado integrado, no boletim clínico dos portistas.

O FC Porto treinou na manhã desta quinta-feira no Olival, iniciando a preparação para a visita ao Moreirense (21:00), na terça-feira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico Sérgio Conceição não contou com os lesionados Danilo, Fabiano e Otávio, enquanto Diogo Dalot treinou com a equipa B dos ‘dragões’.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, no Olival, em sessão à porta fechada e com início marcado para as 18:00.

