Não é instinto, é trabalho. Ou como Patrício é decisivo nos penáltis

19 de novembro de 2006. Estádio dos Barreiros, no Funchal. O titular do costume no Sporting, Ricardo, lesionou-se antes do jogo com o Marítimo, Tiago, o suplente, lesionou-se durante o próprio jogo, e Paulo Bento só tinha Rui Patrício a quem recorrer. Ao minuto 74, priiiii: penálti. Patrício, o ainda júnior Patrício, adivinhou o lado para onde Kanú o bateria, o direito, e Sporting venceria no final.

Tornou-se (não apenas mas também) a sua especialidade: defender grandes penalidades. Quando certo dia questionado quanto ao segredo de os defender, se era instinto, adivinhação, responderia apenas que “instinto têm os animais, é trabalho”.

7.º desempate por grandes penalidades para Rui Patrício:

➡Venceu 2

➡Defendeu 11% dos penaltis pic.twitter.com/fBdFhURlKF — playmakerstats (@playmaker_PT) January 24, 2018

Ninguém mais esquecerá a noite de 30 de junho de 2016. Ninguém mais esquecerá aquele Verão bendito e a vitória portuguesa no Europeu. E a vitória deveu-se muito a Patrício, sobretudo nos quartos-de-final contra a Polónia. Defendeu o penálti de um homem com nome quase tão extenso quanto a palavra impronunciável: Jakub Błaszczykowski.

Mas também no Sporting Patrício foi decisivo e defesas suas valeram títulos. Valeram, por exemplo, na final da Taça de Portugal em 2015. A recuperação do Sporting no Jamor foi épica. Mas épica foi também a decisão na “negra”. Patrício lesionara-se durante o encontro e chegou à baliza a cambalear. Ainda assim, defendeu mais vezes do que o russo Kritciuk: 3-1 no desempate por grandes penalidades. E o Sporting ergueu o primeiro troféu na “Era” Bruno de Carvalho.

Antes, então em 2008, o Sporting ganhou ao FC Porto 2-0, bis de Yannick Djaló, e ergueria a Supertaça. Ao minuto 72, e quando o FC Porto tinha esperança de encetar uma recuperação, Patrício teve instinto, ou melhor, trabalho, e trabalhando defendeu o penálti de Lucho González.

