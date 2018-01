Do momento da fertilização até ao cume do Evereste. 17 coisas de que já ouviu falar, mas nunca tinha visto

É possível que todos os dias abra uma nova garrafa de plástico. É possível que o lançamento de uma nave espacial lhe desperte curiosidade ou que goste de acompanhar a caminhada dos atletas que tentam conquistar o Evereste. Mas nunca viu nada disso a acontecer, pois não? Aliás, se está a ler este artigo é porque um espermatozoide fertilizou um óvulo, mas nem esse momento em que passou a “existir” conhece realmente bem. Até agora.

Olhámos para todas as coisas que fazem parte do seu dia-a-dia ou que lhe podem despertar a atenção, mas de uma perspetiva diferente. Como são todas as coisas por dentro? Como era uma garrafa de água antes de a abrir? E, afinal de contas, há alguma fotografia que mostre esse momento da fertilização que deu origem a todos nós? Sim, há. E tudo isso está na fotogaleria.

