SIC suspende terceiro episódio de “SuperNanny”

A SIC vai suspender o próximo episódio de “SuperNanny”, que seria emitido este domingo, avança o jornal Expresso.

A decisão vem na sequência do pedido “urgente” do Ministério Público para suspender todos os conteúdos já publicados do programa, mas também a suspensão do próximo episódio.

De acordo com o jornal, a juíza Cláudia Alves, do Tribunal de Lisboa Oeste, assinou esta sexta-feira um despacho judicial onde permite que a estação continue a emitir o polémico programa. Mas com condições: para que o terceiro episódio de SuperNanny possa ir para o ar, a SIC tem de utilizar “filtros de imagem e de voz, quer dos menores, quer dos seus progenitores, quer de quaisquer outras pessoas que intervenham ou participem no programa e que, por vínculo familiar ou com os menores, permitam identificá-los”.

Foi por acreditar que as imposições impossibilitam a emissão do programa que a estação televisiva decidiu suspendê-lo, disse ao Expresso fonte da SIC: “As alterações que o tribunal impõe ao formato inviabilizam a sua transmissão”.

