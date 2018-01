Ministério Público abre inquérito a empresas acusadas de poluir Tejo

A poluição no rio Tejo, que se fez notar através de espuma branca no açude de Abrantes, levou o Ministério Público (MP) a abrir um inquérito contra várias empresas que podem ter estado na origem do problema. Um inquérito “dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco”, refere fonte da Procuradoria-Geral da República à TSF.

A SIC refere que as empresas visadas pelo MP são a Navigator, a Celtejo e a Paper Prime, todas empresas ligadas ao negócio do papel. Foi na quarta-feira que se começou a notar um foco de poluição no rio Tejo. Este sábado seis camiões cisterna foram ao local para retirar a espuma, mas a Quercus afirmou que não é uma solução definitiva.

O Ministério do Ambiente aguarda ainda resultados da análise à água contaminada. Uma das razões apontadas para a espuma que tomou conta da superfície do Tejo nos últimos dias resulta do acumular de sedimentos orgânicos com origem nas descargas feitas pelas referidas indústrias nas barragens de Belver e Fratel que, em condições de chuva normal, teriam sido diluídos pelo curso normal do rio.

Arlindo Consolado Marques, ambientalista, filmou vários focos de poluição no Tejo e partilhou na rede social Facebook um vídeo em direto com as operações de limpeza.

