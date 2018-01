Vídeo. Família Real espanhola divulga vídeo sobre o dia-a-dia nos 50 anos do Rei

O Rei Filipe VI de Espanha pode só celebrar o seu 50º aniversário esta terça-feira, 30 de janeiro, mas este sábado já recebeu um presente antecipado quando o jornal El País publicou um vídeo que mostra três momentos “de intimidade” da família real.

Contrariando aqueles que descrevem esta família real como sendo das menos expostas de todas, Felipe, Leticia, Leonor e Sofia aparecem como nunca antes o fizeram. Pela primeira vez, o monarca permitiu que fossem captadas imagens da sua vida privada no palácio de Zarzuela.

A cerimónia oficial de aniversário vai realizar-se na próxima terça-feira, no mesmo palácio, mas antes haverá outro momento importante, no Palácio Real — Filipe VI irá entregar à filha mais velha, Leonor, o Toisón de Oro, uma distinção meramente simbólica que será atribuída para “manter a tradição”, já que Filipe também a recebeu do seu pai, Juan Carlos, quando tinha 13 anos.

A primeira cena a aparecer decorre nos bastidores da gravação da mensagem de Natal do Rei, que contou com a presença das duas pequenas infantas e da própria Letícia. Segue-se um almoço de família em que Filipe, entre colheradas de sopa, conversa com as filhas sobre a escola e os testes que estas têm por fazer. Finalmente, há o momento em que as duas jovens são levadas à escola pelos pais. Durante a viagem vão recordando alguns elementos químicos — a matéria que será avaliada no teste que Leonor vai realizar.

