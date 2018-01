Homem caiu numa ravina em Seia, no distrito da Guarda

Um homem caiu hoje numa ravina no concelho de Seia, distrito da Guarda, tendo sido acionado um meio aéreo para retirar a vítima do local, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta da queda de um homem numa ravina em Póvoa Nova, Seia, foi dado por volta das 13:30.

“Como está num sítio tão pouco acessível, terá de ir um meio aéreo fazer o resgate da pessoa”, disse à agência Lusa a mesma fonte do CDOS, referindo que o meio aéreo já foi requisitado.

Fonte do CDOS da Guarda acrescentou que os bombeiros já estão no local, mas “demoraram muito tempo” a conseguir chegar ao sítio onde se encontra a vítima, face à dificuldade de acesso.

Não se sabe ainda a gravidade dos ferimentos causados pela queda, referiu a mesma fonte.

