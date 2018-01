Incêndios de 2017. Autoridades confirmam a 112º vítima mortal

O número oficial de vítimas mortais dos incêndios do ano passado subiu para 112 depois de o Instituto de Medicina Legal ter confirmado a identidade das ossadas descobertas em dezembro. Os restos mortais foram localizados a 20 de dezembro por um casal de ingleses, durante um passeio perto do rio onde morava a vítima. Segundo o Jornal de Notícias, o Instituto de Medicina Legal de Coimbra confirmou que os ossos pertenciam a Rui Costa de 49 anos que vivia perto do local onde foram encontrados, depois de os comparar com amostras de ADN cedidas pela família.

A vítima tinha sido emigrante na Holanda estava a viver sozinho numa pequena casa em Folgosinho, no parque natural de Serra de Estrela. Rui Costa morreu enquanto fugia dos fogos de 15 e 16 de outubro e terá chegado a receber avisos de uma patrulha da GNR. O incêndio que afetou o concelho de Gouveia destruiu 13 mil hectares de floresta e queimou 31 casas.

