David Beckham vai ter a sua equipa de futebol. Já lhe chamam “Miami Beckhams”

David Beckham, lenda do futebol inglês, vai ter uma equipa de futebol da Major League Soccer, a principal liga de futebol norte-americana, em Miami, Florida. O anúncio de que a cidade voltaria a ter uma equipa de futebol na MLS (a principal liga de futebol americana) foi feito esta segunda-feira. Ainda não se sabe qual será o nome (ou as cores) do clube do antigo internacional inglês — mas “Miami Beckhams” já faz rondas no Twitter.

Bloody hell now we're gonna hear about nothing else but the Miami Beckhams for the rest of time. #MLS — Bruce Lewis (@BruceEJLewis) January 29, 2018

Perante uma sala cheia, Beckham disse estar a cumprir um “sonho” com “muitos, muitos anos”. Não foi um exagero da parte do inglês, que há quatro anos que tenta concretizar uma ideia antiga. Quando assinou pelo LA Galaxy, em 2007, o contrato do médio inglês incluía uma cláusula que lhe dava direito a comprar um franchise na MLS por um preço bastante reduzido. Em 2014, Beckham decidiu acionar essa cláusula, pagando apenas 25 milhões de dólares pelo direito a ter uma equipa na liga.

O antigo jogador confessou que assim que conseguiu o direito a ter uma equipa, “só havia uma cidade” que queria para a mesma: Miami. “Fiquei atraído por esta cidade pelas mesmas razões que milhões de pessoas ficam — a diversidade, a cultura, as pessoas, o clima, as praias”, disse Beckham durante o anúncio. A capital da Florida é ainda um dos mais importantes destinos para migrantes da América Latina, o que potencia o interesse dos seus habitantes pelo futebol, o soccer.

"I promised my son that I wouldn't get emotional." – David Beckham #FutbolMiamiMLS https://t.co/m8SvsmbAcE — Major League Soccer (@MLS) January 29, 2018

De acordo com o The New York Times, o anúncio de que ia lançar a sua equipa estava dependente da adesão de investidores ao plano para construir um estádio. O grupo conseguiu comprar um terreno de três hectares no bairro de Overtown, onde pretende construir uma “casa” com capacidade para receber 25 mil adeptos. No total, o custo do estádio poderá atingir os 500 milhões de dólares.

A equipa de investidores de Beckham é constituída pelo chefe executivo da operadora Sprint, Marcelo Claure; pelo presidente executivo da SoftBank, Masayoshi Son; pelo criador do programa “Ídolos”, Simon Fuller; e por Jorge e José Más, irmãos donos da Mastec, uma empresa de construção e engenharia.

A prioridade, segundo Beckham, será apostar numa academia para desenvolver talentos jovens, ao invés de contratar jogadores de fora. Ainda que alguns futebolistas europeus “de topo” tenham já demonstrado interesse em juntar-se à equipa.

