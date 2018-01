Luís Castro com a certeza de que o Setúbal se apresenta em Chaves para ganhar

O treinador do Desportivo de Chaves disse esta terça-feira “não ter dúvidas algumas” de que o Vitória de Setúbal vai apresentar-se em Trás-os-Montes para ganhar o jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na quarta-feira.

“Não tenho dúvidas algumas de que o Vitória de Setúbal se vai apresentar aqui [Chaves] para ganhar o jogo, não me deixo iludir minimamente pela tabela, em momento algum eu defrontei um adversário em função do lugar que ocupa na tabela”, afirmou Luís Castro, durante a conferência de antevisão à receção à equipa de Setúbal, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar.

O técnico frisou que o Vitória de Setúbal tem jogadores bons, um treinador bom e com uns últimos resultados bons, sublinhando que a imagem deste adversário é ainda “mais forte” pela sua exibição na final da Taça da Liga, em que perdeu com o Sporting nas grandes penalidades.

Segundo Luís Castro, a prestação na final da Taça da Liga mostrou um Vitória de Setúbal “muito forte” neste momento e que obriga por parte do Desportivo de Chaves, como da parte de todas as outras equipas, a um respeito enorme.

Luís Castro recordou que, tal como o Vitória de Setúbal, o emblema ‘azul-grená’ passou por momentos complicados, entendendo que as instituições e clubes não se veem por aquilo que fazem no início ou meio do campeonato, mas sim no final.

Depois de um ciclo de oito jogos sem derrotas, quebrado pelo Benfica na última jornada, jogo que os lisboetas ganharam por 3-0, o treinador referiu que a equipa quer regressar aos pontos, mas sobretudo às vitórias.

“A seguir a derrotas, os meus jogadores querem sempre ganhar e, isso, deixa-me descansado quanto à atitude e dimensão mental que eles vão apresentar na quarta-feira, na receção ao Setúbal”, salientou.

A cada jogo, Luís Castro assumiu que a equipa parte sempre com o mesmo objetivo, que é alcançar a equipa que está acima na tabela classificativa.

O Desportivo de Chaves, no sétimo lugar, com 26 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo, com 14, na quarta-feira, às 19h00, em jogo a contar para a 20.ª jornada da I Liga.

Esta partida acontece depois de o Vitória de Setúbal defrontar o Sporting, na final da Taça da Liga, na qual perdeu no desempate por grandes penalidades (5-4).

