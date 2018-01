A “flash interview” que está a dar que falar: o guarda-redes do Moreirense pensava que o FC Porto tinha ganhado

Jhonatan Luiz, guarda-redes do Moreirense, foi uma das figuras do encontro frente ao FC Porto, que terminou empatado 0-0, tendo protagonizado várias defesas que negaram o golo aos “dragões”. No final do encontro, aquando do golo anulado ao FC Porto, Jhonatan chocou com outro jogador e precisou de assistência médica. O jogo terminou pouco depois, e o guarda-redes da equipa de Moreira de Cónegos dirigiu-se para a zona de entrevistas rápidas, pelos vistos, sem saber qual tinha sido o resultado.

O guardião começou por falar de um sentimento de “tristeza” e “injustiça” que se abatia sobre a equipa por não ter conseguido conquistar nem um ponto frente ao adversário. O jornalista da SPORT TV ainda lhe fez outra pergunta, dizendo ao guardião que não tinha sofrido golos no encontro, mas Jhonatan não se apercebeu: “a equipa merecia ter saído daqui com pontos”, disse. Foi então que o jornalista o avisou de que Moreirense e FC Porto tinham empatado. Jhonatan deixou de se sentir triste e começou a sorrir.

O jogador referiu que sofreu um toque na cara que o deixou “um pouco tonto” e não lhe permitiu perceber que, afinal, não o golo nos minutos finais afinal não o tinha sido. Jhonatan pediu então ao jornalista que esquecesse “tudo o que disse”, pois já não estava triste, mas sim “feliz”.

