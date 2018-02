Fórmula 1 deixa de ter “grid girls” nas corridas, a partir desta época

A organização da Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira o fim das “grid girls” nas corridas, a partir desta época — que se inicia no dia 25 de março. A decisão aplica-se ao mundial da categoria rainha e a campeonatos como a F2 ou a GP3.

O diretor de operações comerciais, Sean Bratches, justificou esta mudança como uma forma de “estar mais em sintonia” com a visão da Fórmula 1. Bratches defendeu que esta prática não é “adequada ou relevante nem para a Fórmula 1 nem para os fãs, antigos ou novos, de todo o mundo”.

As “grid girls” são modelos que estão nas corridas e têm funções como segurar guarda-chuvas e placas de identificação dos pilotos ou alinharem-se em fila, para formar um corredor que leva os vencedores até ao pódio. As roupas que usam têm normalmente os logótipos dos patrocinadores.

No Twitter, a Women’s Sport Trust — uma organização que visa aumentar o impacto das mulheres no desporto — agradeceu a proibição desta prática. “Obrigada Fórmula 1 por decidir parar de usar ‘grid girls’. Outro desporto a fazer uma escolha clara sobre o que defendem“, pode ler-se na publicação.

Thank you @F1 for deciding to stop using grid girls. Another sport making a clear choice about what they want to stand for:

“We feel this custom does not resonate with our brand values and clearly is at odds with modern day societal norms.” https://t.co/Rrwxf5VcjY

— Women's Sport Trust (@WomenSportTrust) January 31, 2018