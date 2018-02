Eventual participação de Lula nas presidenciais divide brasileiros

A eventual participação do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições presidenciais do país divide a opinião dos brasileiros, sendo 51% contra sua candidatura e 47% a favor, informou uma sondagem divulgada esta quarta-feira.

Apesar de o número de pessoas contra a candidatura de Lula da Silva ser maior do que o dos que são a favor, a pesquisa da Datafolha destacou que a diferença está dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi realizado dias após o ex-chefe de Estado ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), que o considerou culpado de receber como suborno um apartamento de luxo da construtora OAS, uma das empresas envolvidas nos escândalos de corrupção da Petrobras.

Depois se ser condenado pelo TRF4, Lula da Silva, em tese, estaria inelegível porque a lei do país proíbe o registo da candidatura de condenados em segunda instância, mas a sua participação no pleito ainda pode ser viabilizada caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou outros tribunais superiores aceitem recursos em favor do registo de sua candidatura.

A sondagem indicou ainda que 53% dos brasileiros querem que o ex-presidente brasileiro seja preso, 44% são contra e 3% disseram não saber.

Questionados sobre o julgamento do TRF4, que aconteceu no último dia 24, 50% dos entrevistados pelo Datafolha disseram que a condenação foi justa, 43% consideraram a sentença injusta e outros 7% não souberam responder.

Uma outra pesquisa divulgada na quarta-feira pelo Datafolha indicou que Lula da Silva manteve a liderança na corrida eleitoral do Brasil nas próximas presidenciais que acontecem em outubro, com 37% das intenções de voto.

O levantamento sobre a participação do ex-presidente brasileiro nas próximas eleições do Brasil foi realizado em 29 e 30 de janeiro, segundo o Datafolha.

