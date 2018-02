O triângulo dos 85 milhões, a transferência em bitcoins e uma estrela deprimida: como foi o último dia de mercado

Ainda se recorda da história de Diafra Sakho? Provavelmente não mas recordamos porque vale a pena: no último dia de mercado de Verão e quando teria de procurar uma solução para o seu futuro, o jogador do West Ham decidiu fazer uma pequena pausa na procura de clube e juntou-se ao empresário Mark McKay em Chelmsford, onde o cavalo do agente ia correr (e até ganhou a sua aposta, transformando 100 libras em 550). Mas houve mais. Muito mais. Muito, muito, muito mais comparando com o que se passou neste fecho de mercado de Inverno.

Ponto comum? Mahrez: o argelino que chegou a ser dado como desaparecido a 31 de agosto (quando se falava com insistência numa mudança para o Chelsea ou para o Barcelona) mas acabou por ficar no Leicester esteve até à última novamente para ver se o Manchester City conseguia ludibriar a posição de força do atual clube mas voltou a ficar à porta de uma saída milionária e, de acordo com fontes próximas citadas pela Sky Sports, está deprimido.

Com o mercado nacional relativamente calmo e contido nas derradeiras horas (Osorio, que trocou o Tondela pelo FC Porto, e Lumor, que passou do Portimonense para o Sporting, foram as exceções), a troca de avançados entre B. Dortmund, Arsenal e Chelsea e a primeira contratação no futebol feita com bitcoins acabaram por ser os pontos altos deste dia onde Özil colocou um ponto final nas especulações e terá chegado a acordo para renovar com os gunners.

Quando um miúdo de 16 anos chega a ser a principal notícia, está tudo dito

O último dia de mercado trouxe algumas contratações interessantes para as equipas nacionais, casos de André Pereira (V. Setúbal), Yazalde e Licá (Belenenses) ou Rabiola (P. Ferreira). E em relação aos grandes? Coisas “pequenas”: no FC Porto, que já tinha garantido duas contratações por empréstimo (Waris e Paulinho), chegou também o defesa internacional venezuelano Osorio por cedência temporária; no Sporting, que investiu em Wendel, Misic, Rúben Ribeiro e Fredy Montero com tempo, chegou Lumor para o lado esquerdo da defesa mas apenas porque Jonathan Silva foi vendido à Roma; no Benfica, a grande novidade acabou por ser o cancelamento da transferência do jovem Úmaro Embaló para o RB Leipzig, que renderia 15 a 20 milhões de euros aos encarnados.

Kicker report today that Úmaro Embaló's €20m move from Benfica to RB Leipzig has broken down due to his agent's, Catió Baldé, last minute demands. The 16-year-old, who had already traveled to Germany, will now travel back to Lisbon. pic.twitter.com/AxTJbp5T8y — Jan Hagen (@PortuBall) January 31, 2018

Três clubes, três avançados, três mexidas (e 85 milhões de euros)

Por um dia, o futebol parecia NBA: três equipas, três avançados, cerca de 85 milhões de euros ao barulho e cada um feliz com uma nova contratação. Tudo começou com o anúncio oficial logo de manhã de Aubameyang, que trocou o B. Dortmund pelo Arsenal pela módica quantia de 64 milhões de euros; seguiu-se, já da parte da tarde, a apresentação de Olivier Giroud, dianteiro francês de 31 anos que trocou o Arsenal pelo Chelsea por pouco mais de 20 milhões de euros; por fim, o internacional belga acabou por ficar com o espaço demasiado reduzido em Londres e trocou o Chelsea pelo B. Dortmund por empréstimo de seis meses (não foi especificado se no final há opção de compra). A teoria do dominó no mercado no seu expoente máximo!

A primeira transferência de sempre em bitcoins no futebol

A notícia, que à partida não teria muito interesse, veio da Turquia e não deixou de ser curiosa… e pioneira: o Harunustaspor, clube das categorias inferiores do país, contratou Omer Faruk Kiroglu através de bitcoins, algo que nunca tinha acontecido na história do futebol. Quanto pagou? 0,0524 bitcoins, equivalente a 400 euros, a que acrescem mais 2.500 liras num total de 959 euros. “É um método para nos fazer famosos no país e no mundo”, comentou o presidente do Harunustaspor, equipa do quinto escalão do país, Haldun Sehit. “É pioneiro para mim e para o mundo. Como disse o presidente, estamos a fazer algo de novo e estou aberto a tudo o que seja novo”, acrescentou Omer Faruk Kiroglu, citado pelo El Español.

#LaPerlita. Omer Faruk Kiroglu fue fichado por el Harunustaspor de Turquía y se convirtió en el 1er jugador en la historia del fútbol en ser pagado con bitcoins.

Fueron 0,0524 bitcoins, los cuales representan alrededor de 400 euros. pic.twitter.com/Cp17WifPQw — Ida y Vuelta ???? (@1dayVuelta) January 31, 2018

Carvalhal fugiu à sardinha e não teve robalo: foi uma lagosta

Carlos Carvalhal tornou-se rapidamente num dos treinadores mais acarinhados na Premier League pelas suas tiradas out of the box e houve uma tirada sobre as possibilidades do Swansea no mercado que ficou no ouvido: “Temos dinheiro para comprar sardinhas, mas estou a pensar em lagosta porque vou fazer tudo o que puder para trazer os melhores jogadores para o Swansea. Vou olhar para as lagostas e para os robalos, mas se não conseguirmos, vamos ter de nos contentar com a sardinha… As sardinhas às vezes também ganham jogos”. E não é que teve mesmo direito a uma lagosta que custou pouco mais de 20 milhões de euros? André Ayew, avançado que trocara os galeses pelo West Ham há ano e meio, regressou ao clube e vai fazer parelha na frente com o irmão também internacional ganês Jordan Ayew, que ainda na véspera marcara um dos golos na vitória com o Arsenal (3-1).

E o prémio para a melhor apresentação do dia vai para…

Samuel Eto’o, o veterano camaronês de 36 anos que foi três vezes campeão europeu e passou por grandes clubes europeus como Real Madrid, Barcelona, Inter ou Chelsea, chegou a ser treinador-jogador do Antalyaspor (sem grande sucesso, acrescente-se) mas mudou-se para outro clube turco, o Konyaspor. E foi apresentado em grande, com uma alusão à Guerra dos Tronos. Estava na frente dos anúncios mais originais até que o Sp. Braga, que tem andado bastante ativo nas redes sociais, decidiu roubar o protagonismo e arrebatar a distinção no vídeo onde apresentou o lateral português ex-Olympiacos Diogo Figueira. Começa assim: “Esqueçam o Netflix and Chill e agarrem as pipocas: este novo reforço tem títulos, golos e assistências para nos deixar colados ao ecrã”. O resto… é uma questão de dar uma olhadela no tweet aqui em baixo. Outras duas menções honrosas nesta categoria: as montagens do último samurai Nagamoto pelo Galatasaray e de Carlos “The Rock” Sánchez pelo Espanyol.

???????? Esqueçam o “Netflix and Chill” e agarrem as pipocas: este novo reforço tem títulos, golos e assistências para nos deixar ‘colados’ ao ecrã… ???? pic.twitter.com/bykK7ZgyR2 — SC Braga (@SCBragaOficial) January 31, 2018

Mahrez e mais um dia de frustração a fechar o mercado…

Mahrez teve mais um dia daqueles que o melhor é mesmo não sair de casa (e se calhar nem saiu mesmo, apesar de estar pronto para saltar do sofá para ir fazer exames médicos onde quer que lhe dissessem para ir): depois de ter ficado no Leicester no último dia do mercado de Verão, quando era apontado a clubes como o Chelsea ou o Barcelona, voltou a ser falado ao longo de várias horas por causa de três alegadas propostas feitas pelo Manchester City (que procurava alguém que pudesse substituir o lesionado Sané, que poderá ficar afastado mais do que um mês), a última das quais de 65 milhões de euros mais um jogador. Nada feito. E, para piorar o cenário para o ala argelino que quer mudar de ares, David Silva saiu lesionado no jogo desta noite…

"Riyad is very depressed this evening … he feels very strongly that he has done everything in his powers for Leicester." Riyad Mahrez wanted "dream" move to #MCFC but clubs have failed to agree fee: Read the full story ???? https://t.co/bFq9XDyilL pic.twitter.com/GnlJEM1K1T — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 31, 2018

Sai Lucas Moura, fica Pastore. Ri Cavani, chora Neymar

Era mais ou menos líquido que o PSG teria de vender alguém nesta janela de mercado, não só pelo excesso de opções ofensivas mas também por uma questão financeira. Nesse sentido, havia duas grandes hipóteses de venda: Lucas Moura ou Javier Pastore. Saiu o brasileiro, ficou o argentino. Ficou a rir Cavani, ficou furioso Neymar. Ao ponto de ter abordado publicamente a venda do compatriota para o Tottenham por um valor a rondar os 25 milhões de euros. “Estou triste, não só porque é um bom amigo mas também porque é um jogador de qualidade que raramente era utilizado. Para mim é extremamente injusto. É como um irmão no futebol e desejo-lhe o melhor, espero que marque muitos golos e que regresse à seleção do Brasil. E não é apenas meu amigo, é uma boa pessoa. Mas não sou o dono da equipa, não sou o dono do PSG…”, comentou.

