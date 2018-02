Bancada norte do estádio do Estoril Praia reabre para jogo com Sporting

A bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota vai reabrir para a receção do Estoril Praia ao Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a Liga de clubes.

“A Liga Portugal, em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota”, lê-se no comunicado do organismo.

No mesmo documento, a Liga de clubes dia que “estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte”.

A 15 de janeiro, o desafio entre o Estoril Praia e o FC Porto foi interrompido ao intervalo, quando o marcador estava 1-0 a favor dos ‘canarinhos’, depois de terem sido detetados problemas na bancada norte, onde estavam os adeptos dos ‘dragões’, que foram evacuados para o relvado.

Como consequência, a Liga declarou a interdição da bancada, com a segunda parte do encontro entre ‘canarinhos’ e FC Porto a ser marcada para dia 21 de fevereiro.

Um parecer preliminar do LNEC, publicado a 19 de janeiro, a área interior – onde foram registados maiores danos – é “uma estrutura independente” da bancada e considerou, por isso, que a segurança “não foi comprometida”.

Contudo, o relatório deixou também recomendações de melhorias a efetuar e defendeu um “melhor apuramento” das razões dos estragos detetados.

Na terça-feira, a receção do Estoril Praia ao Tondela, que a equipa de Ivo Vieira venceu por 3-0, foi realizada com a bancada norte encerrada ao público.

“As condições de segurança da bancada estão asseguradas”, diz Presidente do Estoril

O presidente do Estoril Praia, Alexandre Faria, garantiu esta sexta-feira que as condições de segurança para o jogo de domingo entre os estorilistas e o Sporting “estão asseguradas”, com a autorização da Liga para a reabertura da bancada norte.

Em declarações à agência Lusa, o líder do clube da ‘Linha’ não esconde a satisfação pelo consenso alcançado entre as diferentes entidades envolvidas – Estoril Praia, Liga, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e Câmara Municipal de Cascais -, reiterando que esta reabertura vem validar os argumentos anteriormente defendidos pelos estorilistas.

“Vai haver bancada para o jogo com o Sporting. Seguimos todas as recomendações que nos foram dadas neste processo e ficou confirmado o que sempre dissemos. Mediante estas intervenções, conseguimos ter a bancada em condições de ser utilizada já com o Sporting e isso deixa-nos muito satisfeitos”, afirmou.

A bancada norte havia sido interditada pela Liga na sequência das fissuras detetadas no desafio com o FC Porto, a 15 de janeiro, e que ditaram a interrupção do jogo ao intervalo, quando o marcador estava 1-0 a favor do Estoril. Cerca de duas semanas depois, os adeptos já poderão ficar na bancada, embora com pequenas alterações no acesso.

“Temos algumas situações provisórias, mas que não obstam à realização do jogo e à utilização da bancada”, explicou Alexandre Faria. De acordo com a nota emitida já esta tarde pela Liga, “os associados do Sporting, por sugestão do clube visitado, farão o seu acesso através da Bancada Central Nascente”.

Até esta sexta-feira, os bilhetes colocados à venda não contemplavam ainda a utilização da bancada, precisamente pela ausência de uma decisão final. No entanto, o presidente do Estoril Praia explicou que serão imediatamente comunicados pelos meios oficiais do clube os ingressos e que a venda destes se destina ao público em geral.

“Sempre entendemos que devia haver o consenso de todos e que todos se sentissem confortáveis. Daí esta distância temporal. Felizmente, o processo chegou ao fim com a confirmação de que tínhamos razão. Comprovam-se as razões que sempre afirmámos: não existiam problemas estruturais”, frisou à Lusa.

Alexandre Faria confessou ainda não ter o impacto financeiro das obras “devidamente quantificado” e adiantou também que num futuro próximo vai continuar a haver um acompanhamento das autoridades.

“Vai decorrer o processo normal. Há sempre naturais acompanhamentos, mas nada fora do normal. Com esta abertura da bancada, ficam dissipadas quaisquer dúvidas”, concluiu.

