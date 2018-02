Caixa regressa aos lucros. 51 milhões de euros em 2017

A Caixa registou lucros de 51 milhões de euros em 2017, o que contrasta com os maiores prejuízos de sempre registados no ano passado, no valor de 1860 milhões de euros. Foi a fatura do reconhecimento de imparidades (perdas) sobretudo em operações de crédito de 3000 milhões de euros, um plano desenhado por António Domingues, mas que acabou por ser operacionalizado por Paulo Macedo. Este resultado é a prometida viragem no ciclo de seis anos de prejuízos no banco do Estado.

Para o presidente, Rui Vilar, este é um sinal visível do virar de página que 2017 representou para a Caixa. “Pertencem ao passado os prejuízos, incerteza e a instabilidade”. Para além do regresso aos lucros, o resultado de exploração foi de de 604 milhões positivos.

No primeiro semestre, o banco do Estado tinha reduzido os prejuízos para 50 milhões de euros.

O plano inicial apresentado à Comissão Europeia ainda por António Domingues previa que o banco voltasse aos lucros já em 2017, mas essa previsão foi revista e o regresso a resultados positivos foi adiado para 2018. Ainda esta semana, Paulo Macedo avisava que a banca não conseguia ainda remunerar o capital investido. No entanto, os resultados revelados esta sexta-feira mostram que o banco conseguiu sair do vermelho já em 2017.

O presidente executivo destaca os resultados “acima do plano estratégico, positivos”. Reforço de capital e solidez e manutenção da marca, foram notas sublinhadas por Paulo Macedo.

Em 2017, foi cumprido a meta de redução de 547 trabalhadores, o que se vai manter em 2018. O banco fechou 64 agências. Paulo Macedo faz um balanço positivo do plano estratégico banco. José Brito, administrador financeiro, explica os principais contributos para este resultado e destaca quatro fatores.

Evolução da margem financeira superior ao previsto

Imparidades de crédito inferiores ao projetado, por via da retoma económica

Resultados de operações financeiras mais favoráveis

Custos tiveram uma redução mais expressiva do que as projeções iniciais

Mesmo excluindo efeitos menos recorrentes, houve uma evolução positiva em todos os trimestres. Ainda assim, assinala o provisionamento de custos significativos, com a venda de operações internacionais, no valor de 386 milhões de euros, e de alterações contabilísticas para as operações em Angola. E foi ainda constituídas provisões para reformas antecipadas.

A margem financeira cresceu 19%, que comparava favoravelmente com os concorrentes, e apesar dos mínimos das taxas de juro.

Comissões cresceram 3%, mas estão abaixo da média dos concorrentes

Apesar da Caixa ter registado um aumento de 3% no nível de comissionamento, ainda está abaixo de valores registados no passado. O banco do Estado cobrou 465 milhões de euros em serviços e comissões.

O gestor financeiro apresenta uma comparação em que a Caixa tem um nível de comissões face ao volume de negócios abaixo da média verificada na concorrência. Estes dados são contudo de meados do ano passado e ainda não refletem as alterações anunciadas mais recentemente.

