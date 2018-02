Osorio, Paciência e Waris novidades na lista do FC Porto para a Liga dos Campeões

O defesa Osorio e os avançados Gonçalo Paciência e Waris são as novidades na lista dos 22 jogadores que o FC Porto inscreveu para a Liga dos Campeões em futebol, enquanto Paulinho ficou de fora.

Os ‘dragões’ apenas podiam inscrever três novos futebolistas em relação à fase de grupos e Sérgio Conceição optou por não incluir o médio contratado ao Portimonense, que foi titular na última jornada do campeonato, em Moreira de Cónegos.

A ‘Lista A’ dos FC Porto apenas pode ter 22 jogadores, devido ao ‘fair Play’ financeiro.

Da lista para a fase de grupos, saíram o lateral mexican Layún, cedido ao Sevilha, e o extremo Hernâni, por opção do treinador Sérgio Conceição.

Nos oitavos de final, o FC Porto defronta os ingleses do Liverpool, com primeira mão no Estádio do Dragão, a 14 de fevereiro, e segundo a 6 de março, em Anfield Road.

Lista A dos 22 jogadores inscritos pelo FC Porto:

Guarda-redes: Casillas e José Sá.

Defesas: Marcano, Felipe, Osorio, Ricardo, Maxi Pereira, Diego Reyes e Alex Telles.

Médios: André André, Otávio, Herrera, Óliver, Sérgio Oliveira e Danilo.

Avançados: Aboubakar, Brahimi, Waris, Marega, Gonçalo Paciência, Corona e Soares.

