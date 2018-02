Tim não faz ideia do que “passou pela cabeça” dos Metallica para homenagear Zé Pedro

Nesta quinta-feira à noite os Metallica surpreenderam centenas de fãs na Altice Arena quando, a meio do concerto, tocaram o tema “A Minha Casinha” dos Xutos e Pontapés em homenagem a Zé Pedro, guitarrista da banda que morreu no passado mês de novembro. Os fãs, contudo, não foram os únicos a ser surpreendidos: também os próprios Xutos foram apanhados de surpresa com a interpretação da banda norte-americana.

No programa Almoço TSF, Tim, vocalista da banda, disse que não fazia ideia do que “passou pela cabeça” dos Metallica, revelando que ninguém da banda estava à espera da homenagem. “Não sabia nem faço ideia de onde é que tiveram a ideia, do que lhes passou pela cabeça. Mas realmente é completamente fora… não estava à espera à espera disto”, confessou.

Tim diz querer descobrir “descobrir quem lhes deu a dica” e “como se lembraram” de os homenagear, “para agradecer”.

[Veja aqui o vídeo da homenagem dos Metallica a Zé Pedro]

A música da banda portuguesa foi interpretada por Robert Trujillo, baixista dos norte-americanos, e pelo guitarrista Kirk Hammett. Trujillo fez de Tim, que elogiou a performance do baixista: “Cantou muito bem”, disse à TSF.

O guitarrista dos Metallica, por sua vez, fez o papel de João Cabeleira — e, pelos vistos, fê-lo de forma exemplar. O vocalista e baixista dos Xutos diz que Hammett “repetiu as malhas do Cabeleira”, que “deve estar completamente babado”.

Os Xutos e Pontapés têm um novo álbum a caminho, que deverá chamar-se “Duro”. O disco será “simples, honesto, direto”, explicou Tim à TSF, acrescentando ainda que irá incluir temas nos quais Zé Pedro ainda participou.

