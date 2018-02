Agressões entre sócios do Belenenses interromperam AG mas proposta do clube foi aprovada

A assembleia geral do Belenenses esteve suspensa este sábado por causa de agressões entre associados do clube na sequência da derradeira intervenção do presidente da Direção, Patrick Morais de Carvalho, incidentes que levaram à chamada da polícia. As agressões ocorreram quando Patrick Morais de Carvalho desafiou os sócios que estavam a favor da Codecity (empresa detentora do capital da SAD) e contra o clube a votarem não à denúncia do protocolo entre o clube a sociedade anónima desportiva.

Esta intervenção suscitou, desde logo, reações contrárias por parte de alguns sócios, mas foi a declaração seguinte do presidente da Direção, quando este instou quem estivesse com intenção de se abster a sair do pavilhão, que ‘incendiou’ os ânimos e levou às agressões entre vários associados.

Em face da gravidade dos acontecimentos, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Pestana Bastos, decidiu suspender a reunião magna durante dez minutos na tentativa de retomar a normalidade, enquanto a polícia, entretanto chamada, chegava ao pavilhão do Restelo. Os trabalhos foram depois retomados, com a proposta de terminar a ligação com a sociedade liderada por Rui Pedro Soares, líder da SAD, apresentada pela direção do clube a ser aprovada por larga maioria: 221 votos a favor, 35 abstenções e oito contra.

“Os sócios sufragaram de forma massiva a proposta do clube e vamos entrar agora num período de negociação. Demos um aviso prévio no sentido de não causar qualquer dano à SAD e à Codecity. Garantimos que os jogos do Belenenses serão no Restelo na segunda volta, pelo menos até final da época. Na próxima, contamos que as negociações corram bem mas se não jogar no Restelo, será por vontade expressa da SAD”, comentou Patrick Morais de Carvalho após a reunião magna, em declarações à Sport TV.

“O protocolo foi assinado em 2012 quando o Belenenses tinha a maioria da SAD e agora um tribunal disse que o Belenenses só tem 10%. As condições em sede de protocolo não podem ser as mesmas. Vamos propor alterações, como o Belenenses ter uma equipa de futebol sénior na próxima época. Outra tem a ver com a utilização do relvado do Restelo, assim como a manutenção do mesmo, que será do clube. É preciso que se encontre um novo equilíbrio de forças. Desacatos? O Belenenses é um clube grande e o que se viveu aqui é a prova de que o Belenenses está vivo”.

Continuar a ler